VN-Index tiếp tục xu thế đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ trong nửa đầu tháng 5

Thị trường sẽ có nhịp hồi trong các phiên của tuần

Sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, thị trường chứng khoán có một tuần giao dịch kém tích cực với hai phiên giảm. Cụ thể, chỉ số VN-Index đã giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên sau nghỉ lễ với mức giảm 0,81%. Áp lực bán đã dịu bớt trong phiên giao dịch cuối tuần. Kết tuần, chỉ số VN-Index giảm về mức 1.040,3 điểm (-0,84% sv tuần trước). Ngược lại, chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 0,16% lên mức 207,8 điểm còn chỉ số UPCOM-Index giảm 0,27% về mức 77,6 điểm.

Thanh khoản thị trường sụt giảm đáng kể trong phiên kết tuần khi giá trị giao dịch trên sàn HSX chỉ còn 9.298,3 tỷ đồng (-11,37%), đồng thời khối lượng giao dịch cũng điều chỉnh về mức 541,07 triệu cổ phiếu (-12,29%). Chỉ số đi ngang cùng thanh khoản sụt giảm cho thấy sự ngập ngừng của giới đầu tư đang thận trọng chờ đợi một tín hiệu rõ ràng tới từ thị trường.

Kết tuần, chỉ số VN-Index giảm về mức 1.040,3 điểm

Đồng thuận với đà giảm của chỉ số, sắc đỏ cũng có phần nhỉnh hơn trên thị trường với 11/21 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh. Nhìn chung, đa phần các nhóm ngành đều không có quá nhiều biến động, chủ yếu chỉ dao động trong biên độ +/-1% quanh mốc tham chiếu. Để cân bằng với áp lực điều chỉnh tại những nhóm ngành như: Nhựa (-1,04%), Chứng khoán (- 0,94%) hay BĐS (-0,83%), cổ phiếu họ nhà Đường (+3,76%) tiếp tục bùng nổ mạnh mẽ nhờ giá Đường thế giới tăng trở lại. Bên cạnh đó, Bảo hiểm (+1,21%) và Thực phẩm tiêu dùng (+1,15%) cũng góp công không nhỏ giúp chỉ số trụ vững trong phiên.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), sau phiên giảm mạnh vì ảnh hưởng tâm lý từ sự sụt giảm của thị trường Mỹ thì phiên cuối tuần qua mức độ biến động của VN-Index đã trở nên cân bằng hơn. Thanh khoản cũng dè chừng hơn nên biên độ biến động khá thấp. Điểm tích cực là thị trường đã nhiều lần đảo chiều lấy lại sắc xanh, cho thấy áp lực bán đã vơi đi ít nhiều. Phiên dao động có phần Sideway phản ánh tín hiệu tích cực của tuần trước chưa bị triệt tiêu.

“Chúng tôi vẫn tiếp tục kỳ vọng thị trường sẽ có nhịp hồi trong các phiên của tuần này 8/5-12/5. Tuy nhiên, việc mua thăm dò trong 2 phiên điều chỉnh vừa qua chưa mang lại lợi nhuận nên cần thận trọng và cẩn thận hơn trong việc gia tăng thêm tỷ trọng. Nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ đợi thêm những tín hiệu tích cực ủng hộ trước khi tăng thêm vị thế mua”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

Thị trường sẽ cần phải tích lũy thêm trước khi có xu hướng rõ ràng hơn

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), thị trường phiên cuối tuần ghi nhận một phiên giao dịch giằng co, và đóng cửa giảm nhẹ, mức trung bình trong ngày, trong bối cảnh thanh khoản giảm khá và thấp hơn trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy sự giằng co của bên mua và bên bán, và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Do đó, khả năng thị trường sẽ cần phải tích lũy thêm trước khi có xu hướng rõ ràng hơn.

“Trong phiên giao dịch hôm nay 8/5, sự giằng co có thể sẽ diễn ra giữa lực mua tại hỗ trợ 1.035 – 1.040 điểm và lực bán tại kháng cự 1.045 – 1.050 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày”, chuyên gia của ASEANSC dự báo.

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán VNDIRECT cho rằng, mùa kết quả kinh doanh Quý 1/2023 kém tích cực đã được dự báo từ trước, tuy nhiên, vẫn gây áp lực nhất định tới thị trường. Cụ thể, theo thống kê, tính đến ngày 4/5, lợi nhuận toàn thị trường giảm khoảng 17,5% so với cùng kỳ (Quý 4 lợi nhuận toàn thị trường giảm 31%). Lợi nhuận sụt giảm kéo mặt bằng định giá của thị trường tăng nhẹ, P/E của chỉ số VN-Index hiện ở mức 12,3 lần - là mức hợp lý nếu so với mặt bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng hiện nay là khoảng 7,5%. Trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều bất ổn và định giá thị trường chưa thực sự quá hấp dẫn thì nhiều khả năng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục xu thế đi ngang hoặc điều chỉnh nhẹ trong nửa đầu tháng 5.

“Nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên mở mới vị thế mà tiếp tục quan sát. Chỉ mua mới với tỷ trọng nhỏ khi chỉ số VN-Index về vùng hỗ trợ mạnh 1.000-1.030 điểm và thuộc những cổ phiếu hiện đang khỏe hơn thị trường chung, ví dụ như nhóm đầu tư công, chứng khoán, năng lượng”, chuyên gia của VNDIRECT khuyến nghị./.