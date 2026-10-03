Vụ tôm hùm đầu tiên sau lũ dữ trên vịnh Xuân Đài (Đắk Lắk)

Nỗ lực vượt khó của người dân cùng nguồn tín dụng hỗ trợ khôi phục sản xuất đang mang lại khí thế cho ngành hàng quan trọng ở phía đông Đắk Lắk.

Vinh Xuân Đài là vùng nuôi tôm hùm trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk.

Sáng ngày đầu tháng 10, nắng sớm trải xuống mặt biển xanh trong vịnh Xuân Đài. Nhiều ghe máy nối đuôi nhau rẽ sóng ra các lồng bè giữa vịnh, mang thức ăn cho tôm hùm. Anh Đỗ Xuân Thạnh, Tổ dân phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu, là một trong những người lái ghe ra đây từ sớm.

Anh Thạnh cho biết, sau thiên tai cuối năm ngoái, mình được vay 1 tỷ đồng để đầu tư gia cố lồng bè, thả nuôi 13.000 tôm hùm giống mới. Hơn 7 tháng chăm sóc, lứa tôm đã đạt kích cỡ xuất bán, khách hàng cũng đã đặt mua.

“Trung bình tôm giờ được khoảng 2 lạng/con, bán được trên 200.000 đồng/con, tương đương 800.000 – 900.000 đồng/kg. Tổng doanh thu lứa này khoảng hơn 2 tỷ đồng. Tôi dự kiến trả ngân hàng một phần, số còn lại tái đầu tư và nuôi gấp đôi số tôm hùm so với vụ này. Nếu phát triển tốt thì khoảng 2 năm nữa sẽ hồi phục lại như trước đợt lũ lụt", anh Thạnh phấn khởi cho hay.

Ghe máy rẽ sóng chở thức ăn cho tôm hùm giữa vịnh Xuân Đài.

Cũng ở Tổ dân phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu, anh Đỗ Ngọc Quang đang từng bước khôi phục nghề nuôi tôm hùm trên vịnh Xuân Đài. Đợt thiên tai cuối năm ngoái khiến gia đình thiệt hại hơn 2,5 tỷ đồng, trong khi vẫn còn khoản vay ngân hàng. Nhờ chính sách hỗ trợ, anh được khoanh nợ, giảm lãi và vay thêm 800 triệu đồng để tái đầu tư. Trong 2 lứa tái đàn sau đó, 1 lứa đang phát triển tốt, lứa kia đã đến kỳ thu hoạch.

“Tôi xuống lồng thả nuôi một lứa vào tháng 4 khoảng 7.000 con; lứa tiếp theo vào tháng 5 và tháng 8, tổng khoảng 10.000 con nữa. Bây giờ cứ xuất bán lứa đầu rồi tiếp tục lứa tiếp theo, lai rai miết mà", anh Quang cho biết.

Thiên tai cuối năm 2025 gây thiệt hại nặng cho vùng trọng điểm nuôi tôm hùm trên vịnh Xuân Đài, với khoảng 1.500 hộ ở phường Sông Cầu và Xuân Đài bị ảnh hưởng, gần 100.000 lồng nuôi thiệt hại, tổng giá trị khoảng 1.900 tỷ đồng, trong đó phường Sông Cầu chiếm gần 2/3.

Ông Huỳnh Đình Quang, Phó Chủ tịch UBND phường Sông Cầu cho biết, địa phương đã làm việc với các tổ chức tín dụng để hỗ trợ giảm lãi suất, khoanh nợ, bố trí thêm vốn giúp người nuôi tái sản xuất. Nhờ đó, vùng nuôi đã khôi phục khoảng 80%. Thời gian tới, phường định hướng bà con thay đổi phương thức nuôi, chủ động ứng dụng khoa học công nghệ để phòng ngừa rủi ro, nâng cao khả năng ứng phó thiên tai, dịch bệnh, hướng tới phục hồi và phát triển bền vững.

Cán bộ tín dụng Agribank Phòng giao dịch Sông Cầu đến tư vấn, hỗ trợ vay vốn cho các hộ nuôi tôm hùm trên vịnh Xuân Đài.

“Địa phương khuyến khích bà con nuôi đúng diện tích, số lượng và vùng quy hoạch; đồng thời áp dụng khoa học công nghệ, chuyển từ bè gỗ truyền thống sang lồng bè vật liệu HDPE bền chắc hơn, giảm thiểu thiệt hại khi mưa bão xảy ra. Khi mùa mưa bão đến, bà con tranh thủ thu hoạch xuất bán, gia cố lồng bè. Đối với tôm nuôi không may xảy ra dịch bệnh, cần kịp thời thông báo để chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp xuống hỗ trợ cho bà con", ông Quang thông tin.

Nuôi trồng thủy sản là ngành kinh tế thế mạnh ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk nhưng luôn gặp nguy cơ thiệt hại trong mỗi mùa bão lũ, cần sẵn sàng nguồn tài chính lớn để khắc phục thiệt hại, tái đầu tư sản xuất. Chỉ riêng với các khách hàng vay nuôi thủy sản của Agribank Chi nhánh Phú Yên, đợt thiên tai cuối năm ngoái đã khiến họ mắc nợ chậm trả tới 6.000 tỷ đồng. Đồng hành cùng khách hàng khắc phục khó khăn, ngân hàng đã khoanh nợ, giảm lãi suất đồng thời bố trí thêm vốn vay. Riêng vùng nuôi tôm hùm trên vịnh Xuân Đài, hơn 300 khách hàng được giảm lãi suất, đồng thời được vay mới thêm 240 tỷ đồng.

Anh Đỗ Xuân Thạnh, Tổ dân phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk gắn bó với nghể nuôi tôm hùm trên vịnh Xuân Đài hơn 20 năm nay.

Ông Phan Thông Thái, Giám đốc Agribank chi nhánh Phú Yên, cho biết: “Chúng tôi cam kết luôn duy trì đủ nguồn vốn vay cũng như thời gian vay đầu tư để hỗ trợ các hộ nuôi tôm hùm cũng như chế biến vay đầu tư sản xuất. Việc sử dụng vốn của người dân cũng được chúng tôi giám sát chặt chẽ, để người dân đầu tư chính xác, hiệu quả nhất. Với đà này, ngành nuôi tôm hùm sẽ phục hồi hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường từ năm nay đến hết năm sau”.

Vụ tôm đầu tiên sau thiên tai đang cho thấy những tín hiệu khả quan đối với người nuôi tôm hùm trên vịnh Xuân Đài. Từ việc tận dụng tốt nguồn vốn tái sản xuất đến định hướng của địa phương và nỗ lực của người nuôi, tất cả đã được cụ thể hóa bằng những lồng tôm sẵn sàng xuất bán, không chỉ cho thấy nghề nuôi đang phục hồi mà còn mở ra hướng đi bền vững cho ngành nuôi trồng đặc thù này.