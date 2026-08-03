Đắk Lắk xử lý 5 vụ mua bán tôm hùm giống nhập lậu, tiêu hủy hơn 343.000 con

Nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán tôm hùm giống nhập lậu, lực lượng chức năng tại khu vực ven biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường kiểm soát địa bàn hiện có gần 180.000 lồng nuôi tôm hùm, sản lượng thương phẩm đạt hơn 2.500 tấn mỗi năm, mang lại giá trị kinh tế trên 2.000 tỷ đồng và tạo sinh kế cho hàng nghìn hộ dân.

Khu vực ven biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk mỗi năm cung cấp sản lượng tôm hùm thương phẩm đạt hơn 2.500 tấn, mang lại giá trị kinh tế trên 2.000 tỷ đồng.

Chênh lệch cung cầu làm gia tăng tình trạng tôm hùm giống nhập lậu

Tuy nhiên, nhu cầu tôm hùm giống hằng năm từ 20-30 triệu con, trong khi nguồn giống khai thác tự nhiên chỉ đáp ứng khoảng 400.000 con. Chênh lệch lớn giữa cung và cầu đã tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển, mua bán tôm hùm giống nhập lậu, không rõ nguồn gốc diễn biến phức tạp.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, tôm hùm giống nhập lậu không được kiểm dịch, tiềm ẩn nguy cơ mang mầm bệnh, gây thiệt hại cho người nuôi, ảnh hưởng môi trường sinh thái, đồng thời gây thất thu ngân sách và tác động tiêu cực đến an ninh kinh tế.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã tăng cường nắm tình hình, phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua đó đã phát hiện 5 vụ vận chuyển, mua bán tôm hùm giống nhập lậu; xử phạt vi phạm hành chính 375 triệu đồng; buộc tiêu hủy hơn 343.000 con tôm hùm giống, tổng trị giá khoảng 6,86 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc thả nuôi tôm hùm giống không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm dịch; chỉ mua giống từ các cơ sở đủ điều kiện và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi nghi vấn, góp phần bảo vệ ngành nuôi tôm hùm phát triển bền vững.