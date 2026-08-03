English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đắk Lắk xử lý 5 vụ mua bán tôm hùm giống nhập lậu, tiêu hủy hơn 343.000 con

Thứ Hai, 15:23, 03/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, xử lý 5 vụ vận chuyển, mua bán tôm hùm giống nhập lậu, xử phạt 375 triệu đồng và buộc tiêu hủy hơn 343.000 con tôm hùm giống trị giá gần 6,9 tỷ đồng.

Nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán tôm hùm giống nhập lậu, lực lượng chức năng tại khu vực ven biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường kiểm soát địa bàn hiện có gần 180.000 lồng nuôi tôm hùm, sản lượng thương phẩm đạt hơn 2.500 tấn mỗi năm, mang lại giá trị kinh tế trên 2.000 tỷ đồng và tạo sinh kế cho hàng nghìn hộ dân.

Dak lak xu ly 5 vu mua ban tom hum giong nhap lau, tieu huy hon 343.000 con hinh anh 1
Khu vực ven biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk mỗi năm cung cấp sản lượng tôm hùm thương phẩm đạt hơn 2.500 tấn, mang lại giá trị kinh tế trên 2.000 tỷ đồng.

Chênh lệch cung cầu làm gia tăng tình trạng tôm hùm giống nhập lậu

Tuy nhiên, nhu cầu tôm hùm giống hằng năm từ 20-30 triệu con, trong khi nguồn giống khai thác tự nhiên chỉ đáp ứng khoảng 400.000 con. Chênh lệch lớn giữa cung và cầu đã tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển, mua bán tôm hùm giống nhập lậu, không rõ nguồn gốc diễn biến phức tạp.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, tôm hùm giống nhập lậu không được kiểm dịch, tiềm ẩn nguy cơ mang mầm bệnh, gây thiệt hại cho người nuôi, ảnh hưởng môi trường sinh thái, đồng thời gây thất thu ngân sách và tác động tiêu cực đến an ninh kinh tế.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh và Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã tăng cường nắm tình hình, phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Qua đó đã phát hiện 5 vụ vận chuyển, mua bán tôm hùm giống nhập lậu; xử phạt vi phạm hành chính 375 triệu đồng; buộc tiêu hủy hơn 343.000 con tôm hùm giống, tổng trị giá khoảng 6,86 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không mua bán, vận chuyển, tàng trữ hoặc thả nuôi tôm hùm giống không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm dịch; chỉ mua giống từ các cơ sở đủ điều kiện và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi nghi vấn, góp phần bảo vệ ngành nuôi tôm hùm phát triển bền vững.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố, bắt giam 4 đối tượng trộm tôm hùm, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng ở Đắk Lắk
Khởi tố, bắt giam 4 đối tượng trộm tôm hùm, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng ở Đắk Lắk

VOV.VN - Khởi tố, bắt tạm giam 4 nam thanh niên rủ nhau trộm tôm hùm tại một vựa để bán, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.

Khởi tố, bắt giam 4 đối tượng trộm tôm hùm, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng ở Đắk Lắk

Khởi tố, bắt giam 4 đối tượng trộm tôm hùm, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng ở Đắk Lắk

VOV.VN - Khởi tố, bắt tạm giam 4 nam thanh niên rủ nhau trộm tôm hùm tại một vựa để bán, chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng.

Nghề nuôi tôm hùm ở Đắk Lắk cố gắng hài hòa với môi trường biển
Nghề nuôi tôm hùm ở Đắk Lắk cố gắng hài hòa với môi trường biển

VOV.VN - Nghề nuôi tôm hùm ở Vịnh Xuân Đài (thị xã Sông Cầu – tỉnh Phú Yên, nay thuộc phường Sông Cầu và Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) mang lại nguồn thu nhập chủ lực cho hàng nghìn hộ dân, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ven biển. Tuy nhiên, sự phát triển nóng, mật độ lồng bè dày đặc cùng bất cập trong quản lý đang đặt ra thách thức lớn về môi trường.

Nghề nuôi tôm hùm ở Đắk Lắk cố gắng hài hòa với môi trường biển

Nghề nuôi tôm hùm ở Đắk Lắk cố gắng hài hòa với môi trường biển

VOV.VN - Nghề nuôi tôm hùm ở Vịnh Xuân Đài (thị xã Sông Cầu – tỉnh Phú Yên, nay thuộc phường Sông Cầu và Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk) mang lại nguồn thu nhập chủ lực cho hàng nghìn hộ dân, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ven biển. Tuy nhiên, sự phát triển nóng, mật độ lồng bè dày đặc cùng bất cập trong quản lý đang đặt ra thách thức lớn về môi trường.

Phát hiện 3 vựa chuyên bán tôm hùm kém chất lượng tại làng chài Mũi Né
Phát hiện 3 vựa chuyên bán tôm hùm kém chất lượng tại làng chài Mũi Né

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã phát hiện 3 vựa chuyên cung cấp tôm hùm kém chất lượng tại khu vực làng chài phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

Phát hiện 3 vựa chuyên bán tôm hùm kém chất lượng tại làng chài Mũi Né

Phát hiện 3 vựa chuyên bán tôm hùm kém chất lượng tại làng chài Mũi Né

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã phát hiện 3 vựa chuyên cung cấp tôm hùm kém chất lượng tại khu vực làng chài phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

Lào Cai bắt giữ 2 vụ vận chuyển lậu tôm hùm đất, bốc mùi hư hỏng
Lào Cai bắt giữ 2 vụ vận chuyển lậu tôm hùm đất, bốc mùi hư hỏng

VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi vận chuyển tôm hùm đất đã qua chế biến, không rõ nguồn gốc, đang trong quá trình phân hủy từ Trung Quốc vào nội địa tiêu thụ.

Lào Cai bắt giữ 2 vụ vận chuyển lậu tôm hùm đất, bốc mùi hư hỏng

Lào Cai bắt giữ 2 vụ vận chuyển lậu tôm hùm đất, bốc mùi hư hỏng

VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi vận chuyển tôm hùm đất đã qua chế biến, không rõ nguồn gốc, đang trong quá trình phân hủy từ Trung Quốc vào nội địa tiêu thụ.

Người dân Đắk Lắk hối hả bán tháo tôm hùm chạy bão số 13
Người dân Đắk Lắk hối hả bán tháo tôm hùm chạy bão số 13

Bão số 13 (Kalmaegi) sắp đổ bộ, gia đình ông Nguyễn Văn Hồng sợ sóng lớn đánh vỡ bè, tôm hùm sẽ trôi hết. Với việc bán tháo tôm thời điểm này, giá bị ép nên ông nhẩm tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Người dân Đắk Lắk hối hả bán tháo tôm hùm chạy bão số 13

Người dân Đắk Lắk hối hả bán tháo tôm hùm chạy bão số 13

Bão số 13 (Kalmaegi) sắp đổ bộ, gia đình ông Nguyễn Văn Hồng sợ sóng lớn đánh vỡ bè, tôm hùm sẽ trôi hết. Với việc bán tháo tôm thời điểm này, giá bị ép nên ông nhẩm tính thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá