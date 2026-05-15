  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
WB: Chương trình cải cách của Việt Nam đang đi đúng hướng

Thứ Sáu, 18:20, 15/05/2026
VOV.VN - Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng, chương trình cải cách của Việt Nam đang đi đúng hướng, việc chuyển hóa cải cách thành kết quả thực tế có thể giúp Việt Nam tạo bước tiến thực chất hướng tới mục tiêu trở thành nước thu nhập cao.

Báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam tháng 5/2026 của Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá, Việt Nam bước vào năm 2026 với vị thế tương đối vững vàng so với nhiều nền kinh tế ASEAN nhờ xuất khẩu, đầu tư và dòng vốn FDI tiếp tục duy trì khả năng chống chịu. Báo cáo cho biết tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8%, mức cao nhất trong ASEAN, trong khi đà tăng tiếp tục kéo dài sang quý I/2026 với mức tăng 7,8% - cao nhất trong 9 năm qua.

WB cho rằng, đà tăng trưởng của Việt Nam được thúc đẩy bởi xuất khẩu và đầu tư mạnh mẽ, nền kinh tế trong nước có sức chống chịu tốt.

Báo cáo của WB cũng cho thấy, xuất khẩu hàng điện tử và công nghệ cao sang Mỹ tăng mạnh trong năm 2025, một phần do doanh nghiệp đẩy sớm đơn hàng trước thời điểm các mức thuế mới được áp dụng, đồng thời hưởng lợi từ xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Không chỉ thương mại, đầu tư công cũng đang trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Theo WB, Việt Nam đang triển khai chương trình đầu tư hạ tầng khoảng 320 tỷ USD trong 5 năm tới, cùng với tiến trình tinh gọn bộ máy và cải cách thể chế quy mô lớn.

WB cũng chỉ ra rằng dù triển vọng của Việt Nam vẫn vững chắc, rủi ro trong ngắn hạn còn ở mức cao. Sản xuất và xuất khẩu sẽ tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng, song khả năng giữ lại nhiều hơn giá trị gia tăng trong nước, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước, cũng như nâng cao năng suất lao động, sẽ là những yếu tố then chốt để duy trì đà phát triển trong trung hạn.

Theo báo cáo của WB, chương trình cải cách của Việt Nam đang đi đúng hướng, việc chuyển hóa cải cách thành kết quả thực tế - bảo đảm các khoản đầu tư có hiệu quả, nguồn tài chính đầy đủ và tiến độ thực hiện cải cách bắt kịp với kỳ vọng - đòi hỏi nỗ lực bền bỉ, liên tục. Nếu được thực hiện tốt, những nỗ lực này có thể giúp Việt Nam xây dựng vòng xoáy tích cực gồm niềm tin của nhà đầu tư, đầu tư tư nhân, tăng trưởng và sức chống chịu, đồng thời tạo bước tiến thực chất hướng tới mục tiêu trở thành nước thu nhập cao.

Dự báo mới nhất về kinh tế Việt Nam của WB
VOV.VN - Ngân hàng Thế giới vừa đưa ra dự báo mới nhất về kinh tế Việt Nam năm 2025, trong đó khuyến nghị Việt Nam cần đẩy mạnh đầu tư công, kiểm soát rủi ro trong hệ thống tài chính, và thúc đẩy các cải cách cơ cấu.

Thủ tướng đề nghị WB hỗ trợ vốn xây dựng đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam
VOV.VN - Ngày 15/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Quốc gia của Văn phòng Ngân hàng Thế giới (WB) khu vực Việt Nam, Lào, Campuchia.

WB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam ở mức 6,8% trong năm nay
VOV.VN - Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt mức 6,8% trong năm 2025 và 6,5% trong năm 2026.

Thủ tướng đề nghị WB cung cấp các khoản vay ưu đãi cho dự án đường sắt cao tốc
VOV.VN - Thủ tướng đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ, cung cấp các khoản vay ưu đãi để triển khai các dự án trọng điểm về đường sắt cao tốc, tàu điện ngầm, cảng biển, sân bay lớn.

