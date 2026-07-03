Xây dựng chính sách quản lý hiện đại bằng hậu kiểm theo cách quản lý rủi ro

Tại buổi làm việc, đại diện các hiệp hội tập trung ý kiến về xây dựng và thực thi các chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP.HCM cho rằng, khi xây dựng chính sách cần yếu tố minh bạch, có tính dự báo, đồng bộ và khả thi. Vì thời gian qua, có chính sách ban hành chưa sát thực tế và đồng bộ nên khi triển khai thì vướng mắc và gây khó khăn cho doanh nghiệp lẫn cơ quan thực thi.

Ông Lê Hữu Nghĩa - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Lê Thành

Cụ thể đó là Nghị định 46 về Hướng dẫn về Luật An toàn thực phẩm ban hành đầu năm 2026. Quy định của Nghị định yêu cầu mọi lô hàng thực phẩm và nguyên liệu nhập khẩu phải được kiểm tra, bãi bỏ cơ chế tự công bố và miễn kiểm tra đối với nguyên liệu sản xuất như quy định trước đây. Điều này dẫn đến việc thiếu lực lượng chức năng kiểm tra, thủ tục chuyển tiếp và tồn đọng hàng. Do vậy, khi áp dụng thực hiện nghị định này bị vướng, phải dừng.

Từ kinh nghiệm đó, bà Lý Kim Chi kiến nghị, thời gian tới khi ban hành chính sách cần xem xét, tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp và đặt luật mới trong tổng quan liên quan đến những luật khác. Đồng thời, cần xây dựng chính sách với tư duy quản lý hiện đại bằng hậu kiểm, theo cách quản lý rủi ro, quản lý dữ liệu.

“Nếu chúng ta phân loại đúng mức độ rủi ro, tăng cường hậu kiểm đối với nhóm có nguy cơ cao thì thuận lợi hơn so với nhóm nguy cơ trung bình. Còn nhóm có nguy cơ thấp thì nhà nước quản lý như thế nào? Doanh nghiệp có thêm nguồn lực để đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm. Đây cũng là xu hướng quản lý hiện đại mà nhiều quốc gia đang áp dụng”, bà Chi nói.

Hiện nay, chính sách về gói hỗ trợ cho vay xây nhà ở xã hội lãi suất ưu đãi 6,1% /năm đang vướng. Theo ông Lê Hữu Nghĩa - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Lê Thành, chính sách này không thực hiện được là do quy định cứng nhắc nên khi lãi suất huy động tăng cao hơn lãi suất cho vay thì ngân hàng không cho doanh nghiệp vay gói này, vì cho vay thì lỗ.

Về lĩnh vực xây dựng nhà ở, việc kiểm toán nhà nước kiểm toán các dự án nhà ở xã hội với những dự án doanh nghiệp không được giao đất của nhà nước là không hợp lý, gây tốn kém thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Cũng ở lĩnh vực xây dựng nhà ở của doanh nghiệp tư nhân, ông Lê Hữu Nghĩa cho rằng: việc quy định Sở Xây dựng nghiệm thu công trình theo Luật xây dựng 2013 không phù hợp với thực tế.

“Công ty tư nhân xây dựng dự án nhà xong, tự nghiệm thu, chi phí cũng tự chịu, trách nhiệm tự chịu. Nhưng Sở Xây dựng vào kiểm tra công tác nghiệm thu của tất cả hồ sở các đơn vị này. Trong khi, Sở Xây dựng không chịu trách nhiệm, nhân sự thì sở không có nhưng vẫn ôm việc. Riêng quy định này nên bỏ để doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm, vì cơ quan giám sát và thi công doanh nghiệp thuê đều có tư cách pháp nhân, họ được cấp giấy phép hành nghề”, ông Nghĩa nói.

Toàn cảnh buổi họp

Về thủ tục hành chính đối với các dự án tuy đã có nhiều cải tiến, song theo ông Nguyễn Phước Hưng- Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM thủ tục vẫn còn rườm rà, khó khăn cho doanh nghiệp.

Ông Hưng cho biết: “Khi dự án trình lên lần đầu thì tốt nhưng nếu bị điều chỉnh thì thủ tục phải làm lại từ đầu và rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các dự án bị điều chỉnh giấy phép đầu tư, hợp đồng thuê đất, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, cấp giấy phép môi trường, xây dựng... Những cái này hiện nay đang bị vướng”.