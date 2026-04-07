Xuất khẩu gạo của Campuchia tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm

Trong khi đó, doanh thu từ xuất khẩu lúa vượt hơn 400 triệu USD. Báo cáo của Liên đoàn Gạo Campuchia cho biết, trong quý I năm 2026, nước này đã xuất khẩu 361.578 tấn gạo thông qua 58 công ty xuất khẩu đến 56 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng doanh thu đạt 207,54 triệu USD, tăng mạnh so với 160,51 triệu USD trong quý I năm 2025.

Các đối tác nhập khẩu gạo chủ yếu của Campuchia gồm Trung Quốc và Đặc khu hành chính Hồng Kông, nhập khẩu 89.215 tấn trị giá 56,38 triệu USD; 31 quốc gia châu Âu, nhập khẩu 98.075 tấn trị giá 68,16 triệu USD; 5 quốc gia ASEAN, nhập khẩu 145.771 tấn trị giá 56,35 triệu USD; và 18 quốc gia khác chủ yếu ở châu Phi và Trung Đông, nhập khẩu 28.517 tấn trị giá 26,65 triệu USD.

Ảnh minh họa

Ông Lay Chhun Hour, Chủ tịch Liên đoàn Gạo Campuchia cho biết, trong thời gian gần đây gạo xuất khẩu của Campuchia đã có khả năng cạnh tranh cao, năm 2025 lượng gạo xuất khẩu đã vượt quá 900.000 tấn sau nhiều năm duy trì ở mức khoảng 600.000 tấn. Tuy nhiên, việc giá nhiên liệu liên tục tăng cao đang gây áp lực lên mọi khâu trong chuỗi cung ứng gạo. Chi phí vận chuyển cao hơn đồng nghĩa với lợi nhuận thấp hơn cho nông dân và giá cả cao hơn cho người tiêu dùng.

Ngoài xuất khẩu gạo, Campuchia cũng đạt được nguồn thu lớn trong quý I vừa qua nhờ xuất khẩu hơn 2 triệu tấn lúa sang các nước láng giềng, trong đó chủ yếu là Việt Nam, thu về khoảng 433,23 triệu USD.