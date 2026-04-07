中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xuất khẩu gạo của Campuchia tăng mạnh trong 3 tháng đầu năm

Thứ Ba, 14:31, 07/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo Liên đoàn Gạo Campuchia (CRF), trong 3 tháng đầu năm nay, Campuchia đã đạt doanh thu hơn 200 triệu USD từ xuất khẩu gạo, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, doanh thu từ xuất khẩu lúa vượt hơn 400 triệu USD. Báo cáo của Liên đoàn Gạo Campuchia cho biết, trong quý I năm 2026, nước này đã xuất khẩu 361.578 tấn gạo thông qua 58 công ty xuất khẩu đến 56 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng doanh thu đạt 207,54 triệu USD, tăng mạnh so với 160,51 triệu USD trong quý I năm 2025.

Các đối tác nhập khẩu gạo chủ yếu của Campuchia gồm Trung Quốc và Đặc khu hành chính Hồng Kông, nhập khẩu 89.215 tấn trị giá 56,38 triệu USD; 31 quốc gia châu Âu, nhập khẩu 98.075 tấn trị giá 68,16 triệu USD; 5 quốc gia ASEAN, nhập khẩu 145.771 tấn trị giá 56,35 triệu USD; và 18 quốc gia khác chủ yếu ở châu Phi và Trung Đông, nhập khẩu 28.517 tấn trị giá 26,65 triệu USD.

xuat khau gao cua campuchia tang manh trong 3 thang dau nam hinh anh 1
Ảnh minh họa

Ông Lay Chhun Hour, Chủ tịch Liên đoàn Gạo Campuchia cho biết, trong thời gian gần đây gạo xuất khẩu của Campuchia đã có khả năng cạnh tranh cao, năm 2025 lượng gạo xuất khẩu đã vượt quá 900.000 tấn sau nhiều năm duy trì ở mức khoảng 600.000 tấn. Tuy nhiên, việc giá nhiên liệu liên tục tăng cao đang gây áp lực lên mọi khâu trong chuỗi cung ứng gạo. Chi phí vận chuyển cao hơn đồng nghĩa với lợi nhuận thấp hơn cho nông dân và giá cả cao hơn cho người tiêu dùng.

Ngoài xuất khẩu gạo, Campuchia cũng đạt được nguồn thu lớn trong quý I vừa qua nhờ xuất khẩu hơn 2 triệu tấn lúa sang các nước láng giềng, trong đó chủ yếu là Việt Nam, thu về khoảng 433,23 triệu USD.

vovcampuchia_3.jpg

Đầm ấm cuộc gặp hữu nghị Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Tối 2/4, tại Thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức cuộc gặp thân mật với Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chhnam Thmey và chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Bắt giữ 26 đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh từ Campuchia

VOV.VN - Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán trái phép ma túy liên tỉnh từ Campuchia, khởi tố 26 đối tượng, thu nhiều ma túy, vũ khí.

VOV.VN - Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán trái phép ma túy liên tỉnh từ Campuchia, khởi tố 26 đối tượng, thu nhiều ma túy, vũ khí.

Campuchia ra tay trấn áp tội phạm công nghệ, trục xuất 11.000 nghi phạm

VOV.VN - Với hàng loạt cuộc đột kích quy mô lớn nhắm vào các sào huyệt "núp bóng" sòng bạc, Campuchia đang khẳng định quyết tâm xóa sổ vấn nạn lừa đảo trực tuyến và buôn người để khôi phục uy tín quốc tế.

VOV.VN - Với hàng loạt cuộc đột kích quy mô lớn nhắm vào các sào huyệt "núp bóng" sòng bạc, Campuchia đang khẳng định quyết tâm xóa sổ vấn nạn lừa đảo trực tuyến và buôn người để khôi phục uy tín quốc tế.

Giá xăng leo thang, nhiều người dân Campuchia chuyển sang xe điện

VOV.VN - Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao, làn sóng chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang xe điện (EV) tại Campuchia đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ghi nhận những con số tăng trưởng kỷ lục trong đầu năm 2026.

VOV.VN - Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng cao, làn sóng chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang xe điện (EV) tại Campuchia đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, ghi nhận những con số tăng trưởng kỷ lục trong đầu năm 2026.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp