Xuất khẩu nguyên liệu - nguồn thu quan trọng của ngân sách Austraila

Trong thông báo về kết quả thu chi ngân sách cho năm tài chính 2022-2023 mới công bố, Bộ trưởng Ngân khố Australia Jim Chalmers cho biết, ngân sách nước này lần đầu tiên thặng dư trong 15 năm qua với mức thặng dư đạt 22,1 tỷ AUD, tăng 17,9 tỷ AUD so với dự báo.

Sở dĩ nguồn thu ngân sách của Australia tăng mạnh so với dự báo là do giá xuất khẩu nguyên liệu, trong đó có than đá, lithium đặc biệt là quặng sắt tăng mạnh so với dự báo. Nếu so với dự báo đưa ra vào tháng 3/2023, Australia dự kiến giá quặng sắt xuất khẩu ở mức 60 USD/tấn nhưng mức giá bán thời gian qua đạt hơn 100 USD/tấn khi bán cho Trung Quốc và lên tới 120 USD/tấn vào tuần trước khi bán cho các nhà máy sản xuất thép của Trung Quốc.

Bộ trưởng Ngân khố Australia Jum Chalmers (Ảnh: Martin Ollman)

Theo dự báo, khi giá xuất khẩu quặng sắt tăng thêm 10 USD/tấn sẽ đóng góp thêm 500 triệu AUD vào nguồn thu của ngân sách của Australia. Dự kiến từ nay đến cuối năm, giá quặng sắt xuất khẩu sẽ ở mức trung bình 110 USD/tấn vì vậy hoạt động xuất khẩu nguyên liệu sẽ tiếp tục là khoản thu quan trọng trong cơ cấu ngân sách của Australia. Đặc biệt khi Bộ Ngân khố Australia dự báo trong năm tài chính 2023-2024 ngân sách sẽ thâm hụt khoảng 13,9 tỷ AUD thì nguồn thu từ xuất khẩu nguyên liệu, đặc biệt là xuất khẩu quặng sắt sẽ tiếp tục là phao cứu sinh đối với ngân sách nước này.