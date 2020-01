Thị trường xuất khẩu rau quả số 1 của Việt Nam là Trung Quốc năm 2019 có sự sụt giảm. Tuy nhiên thị trường này vẫn chiếm tới 65,7% tổng sản lượng rau qủa xuất khẩu trong 11 tháng năm 2019, đạt trên 2,24 tỷ USD, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2018.



Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Đông Nam Á đạt 185,52 triệu USD, chiếm 5,4%, tăng mạnh 49,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp sau đó là thị trường Mỹ tháng 11 của năm 2019 đạt 137,68 triệu USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu rau quả thu về trên 3,41 tỷ USD.

Xuất khẩu sang thị trường EU tăng mạnh 30,6%, đạt 134,42 triệu USD, chiếm 3,9%. Tuy nhiên EU là một thị trường rất lớn của rau quả thế giới, nhưng xuất khẩu rau quả Việt Nam sang EU còn rất khiêm tốn.

Trong 5 năm gần đây, EU tăng nhập khẩu trái cây có giá trị cao như bơ, xoài, khoai lang và chanh... do sản lượng rau quả ở khu vực này gần như không tăng. Tổng giá trị nhập khẩu từ các nước đang phát triển tăng 38% trong 5 năm lên 18,2 tỷ euro vào năm 2018, lớn hơn đáng kể so với 3,1 tỷ euro nhập khẩu từ các nước phát triển ngoài EU (tăng 20% trong cùng kỳ). Nhâp khẩu trái cây tươi tăng hơn so với rau tươi.

Với lợi thế từ Hiệp định EVFTA ký kết với EU, cơ hội mở rộng thị trường và dư địa cho mặt hàng rau quả của Việt Nam vào EU là rất lớn./.