Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, tỉnh Lào Cai, hiện mỗi ngày có từ 50-80 phương tiện chở sầu riêng xuất khẩu. Đây là con số cao kỷ lục từ trước đến nay tại cửa khẩu này. Mỗi container có giá trị gần 2 tỷ đồng, cao hơn từ 4-5 lần so với các loại trái cây xuất khẩu truyền thống. Anh Vũ Ngọc Nam, đại diện Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Nguyên cho biết, sầu riêng được phía Trung Quốc siết chặt kiểm tra ngay sau khi thông quan, bởi vậy, để hạn chế rủi ro, doanh nghiệp phải đáp ứng được yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật không vượt mức cho phép, đảm bảo quy cách đóng gói, truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng.

“Để tránh thiệt hại cho các doanh nghiệp, ngay từ trong vựa, khi đóng hàng lên xe chúng tôi đã phải vệ sinh quả sầu riêng tương đối kỹ, nhưng khi ra đây, trước khi cơ quan kiểm dịch kiểm tra dịch hại thì doanh nghiệp cũng kiểm tra một lần nữa, sau đó bên kiểm dịch sẽ kiểm tra 3-4 lần kiểm tra mới giảm thiểu tối đa phát sinh dịch hại trên trái sầu riêng”, anh Vũ Ngọc Nam nói.

Xuất khẩu sầu riêng qua cửa khẩu Lào Cai tăng mạnh (Ảnh minh họa: KT)

Ưu tiên luồng xanh, hỗ trợ tối đa thủ tục, Lào Cai đang tạo điều kiện cho trái cây này xuất khẩu. Nếu như trước kia, một xe trái cây phải hoàn thiện từ 4-5 giấy tờ liên quan đến kiểm dịch thực vật thì giờ đây rút xuống với 1 loại giấy tờ duy nhất.

Ông Vũ Văn Thành, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch thực vật Kim Thành, Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 8 cho biết, thời gian kiểm dịch hàng hoá được rút ngắn nhưng vẫn đảm bảo đủ quy trình, hạn chế rủi ro sau khi qua cửa khẩu: “Tăng cường nhân lực, vật lực và ưu tiên đối với hàng nông sản tươi sống nói chung, nhất là hoa quả. Chúng tôi thường xuyên có kênh liên lạc cũng như thông tin với các cơ quan hữu quan bên Trung Quốc để kịp thời tháo gỡ vướng mắc về yêu cầu kỹ thuật, về kiểm dịch để làm sao hàng hóa xuất khẩu thuận lợi nhất”.

Khoảng 52.000 tấn sầu riêng được xuất khẩu qua Cửa khẩu Kim Thành từ đầu năm đến nay, kim ngạch gần 200 triệu USD và là mặt hàng nông sản có giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn nhất qua cửa khẩu Lào Cai. Đây là kết quả của việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát huy vai trò cửa ngõ, hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu qua địa bàn.