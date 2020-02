Xuất khẩu thủy sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 1/2020, do nghỉ Tết Nguyên đán, xuất khẩu thủy sản của cả nước trong tháng 1 giảm sâu, chỉ đạt khoảng 556 triệu USD.



Trong đó, xuất khẩu tôm đạt khoảng 251 triệu USD, tăng 7%, xuất khẩu cá tra đạt 75 triệu USD, giảm 64%. Xuất khẩu các mặt hàng hải sản đạt 230 triệu USD, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2019...

Xuất khẩu thủy sản bị tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19.

Tình hình dịch bệnh corona chưa ảnh hưởng nhiều đến kết quả xuất khẩu thủy sản Việt Nam trong tháng 1, nhưng từ tháng 2, thời điểm sau Tết Nguyên đán, dịch Covid-19 đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến rất nhiều lĩnh vực, việc xuất nhập khẩu thủy sản cũng không tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Không chỉ bị ảnh hưởng khi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc mà xuất khẩu sang các thị trường khác cũng bị tác động mạnh.



Theo VASEP, xuất khẩu qua các cửa khẩu hiện chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc, việc đóng cửa các cửa khẩu do dịch Covid-19 có thể làm giảm ít nhất 20% xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc trong 3 tháng đầu năm nay.



Dự báo, xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc trong quý 1/2020 sẽ bị giảm ít nhất 40% so với quý 4/2019, đạt khoảng 265 triệu USD, tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái vẫn tăng 10%. Xuất khẩu thủy sản trong các quý tiếp theo sẽ hồi phục so với quý 1 và guồng sản xuất, xuất khẩu lại vận hành bình thường trong nửa cuối năm, xuất khẩu cả năm sang Trung Quốc có thể đạt 1,5 tỷ USD, tăng nhẹ 5% so với năm 2019.



Với kết quả này, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam cả năm 2020 có thể vẫn giữ được tăng trưởng 8% so với năm 2019, đạt 9,25 tỷ USD./.