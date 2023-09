Xuất khẩu thuỷ sản: Thị trường chưa hồi phục như kỳ vọng

Trong tháng 8/2023, kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt 846 triệu USD, thấp hơn 15% so với tháng 8 năm ngoái, đây là mức tăng trưởng âm thấp nhất so với tháng 8/2022, tuy nhiên, doanh số lại cao hơn so với những tháng trước đó. Ước tính qua 8 tháng của năm 2023, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đạt gần 5,8 tỷ USD, thấp hơn gần 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu thủy sản chưa như kỳ vọng

Mặc dù có tín hiệu thị trường tích cực nhưng theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP), thị trường xuất khẩu thuỷ sản còn diễn biến khó lường. Điều này thể hiện khi kim ngạch xuất khẩu thủy sản phục hồi trong tháng 5, đạt mức 808 triệu USD, nhưng 2 tháng tiếp theo lại chững lại trong khi quy luật hàng năm xuất khẩu thủy sản đều tăng dần trong nửa cuối năm, đặc biệt là quý 3.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, bộ đang đề nghị Tổng cục Hải quan Trung Quốc sớm hoàn tất thủ tục ký Nghị định thư về yêu cầu an toàn thực phẩm, kiểm dịch, kiểm tra đối với sản phẩm thủy sản để hỗ trợ doanh nghiệp gia tăng thị phần ở thị trường “tỷ dân” này.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp ngành thủy sản cũng cần chủ động kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo việc làm cho người lao động, duy trì, đa dạng hóa thị trường, đồng thời cần bệ đỡ để lấy đà hồi phục trong năm tiếp theo.

"Việc này đã được Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước phải giảm lãi suất, tăng thời gian cho vay phù hợp với chu kỳ sản xuất của từng đối tượng. Trong điều kiện dự trữ, tập trung nguyên liệu thì thời gian dự trữ tương ứng với thời gian vay" - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói.