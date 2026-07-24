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Xuất khẩu vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ: Doanh nghiệp cần đầu tư bài bản

Thứ Sáu, 06:00, 24/07/2026
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VOV.VN - Để biến tiềm năng thành các đơn hàng thực tế, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động nhận diện thách thức về rào cản kỹ thuật, quản trị rủi ro tài chính và chuẩn hóa Chứng chỉ Halal khi mở rộng thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đang nổi lên như 1 thị trường trọng điểm, là cửa ngõ giao thương huyết mạch nối liền ba châu lục Á - Âu - Phi. Trong bối cảnh kinh tế thế giới vẫn chịu nhiều tác động từ bất ổn địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại và quá trình tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định mục tiêu đưa tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ vượt ngưỡng 400 tỷ USD trong năm 2026, đồng thời đẩy mạnh cải cách nhằm thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế.

Dư địa lớn cho cung ứng nguyên liệu

Khẳng định thị trường Thổ Nhĩ Kỳ có tiềm năng tiêu dùng nội địa quy mô lớn, vừa là trung tâm chế biến - tái xuất hàng hóa sang Trung Đông và châu Âu, bà Nguyễn Việt Hằng, Tham tán Thương mại, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trọng tâm nhập khẩu hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ đang xoay quanh nguyên liệu thô và bán thành phẩm chưa qua tinh chế, mở ra dư địa lớn cho các nhà cung ứng nguyên liệu như Việt Nam.

“Song song với sức mua tăng, gói thuế và ưu đãi xuất khẩu được Thổ Nhĩ Kỳ công bố ngày 24/4/2026 cũng giảm thuế thu nhập DN cho các DN sản xuất - xuất khẩu, đồng thời giảm 5 điểm phần trăm phí bảo hiểm xã hội (SGK) cho nhóm DN này, tạo thêm dư địa hợp tác cho các nhà cung ứng nước ngoài, trong đó có Việt Nam”, bà Hằng nêu lợi thế.

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Sản phẩm Halal có lợi thế tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ

Cho rằng trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang có nhiều biến động, ông Tạ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến thương mại và Đầu tư (Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương) nêu quan điểm, việc mở rộng thị trường xuất khẩu, đa dạng hóa đối tác và tận dụng hiệu quả các cơ hội từ các thị trường tiềm năng như Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với DN Việt Nam.

“Thổ Nhĩ Kỳ là nền kinh tế quy mô lớn, giữ vai trò cửa ngõ kết nối các khu vực và có nhu cầu nhập khẩu gia tăng đối với các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông sản, thực phẩm, chè, cà phê, gia vị, thủy sản. Minh chứng là trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 1,39 tỷ USD; trong đó xuất khẩu của Việt Nam tăng trưởng ấn tượng 32% so với cùng kỳ năm trước. Riêng nhóm ngành thực phẩm và đồ uống của Việt Nam sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong 6 tháng đầu năm 2026 đã đạt 950 triệu USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước”, ông Cường thông tin.

Chủ động đơn hàng không chờ may rủi

Là DN đang thành công trong hoạt động xuất, nhập khẩu với thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, bà Bá Thị Nguyệt Thu, Giám đốc HTX Hà Nội xanh chỉ ra 4 lý do khiến Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thị trường đáng để các DN đầu tư bài bản. Cụ thể, Thổ Nhĩ Kỳ là cửa ngõ kết nối tới các mạng lưới thương mại Trung Đông, Bắc Phi và châu Âu; là thị trường Hồi giáo lớn với nhu cầu sản phẩm chuẩn Halal ngày càng đòi hỏi truy xuất và minh bạch; dư địa cho sản phẩm nông sản có câu chuyện nguyên liệu bản địa; phù hợp với thế mạnh của nông sản, cà phê, trà, gia vị, rau quả chế biến, thực phẩm thực vật và thủy sản chế biến của Việt Nam.

Từ nhận định về cơ hội thị trường, bà Bá Thị Nguyệt Thu cho rằng, các DN trong nước chỉ có cơ hội thành công tại Thổ Nhĩ Kỳ khi có những đơn hàng thực sự đi theo năng lực thị trườn,g thay vì chờ may rủi. Điều cần thiết là DN phải chọn đúng sản phẩm và phân khúc, chuẩn bị sẵn sàng xuất khẩu theo Chứng nhận Halal, chuẩn hóa hồ sơ - bao bì - nhãn, kết nối đối tác và kênh bán, cùng thử nghiệm và mở rộng quy mô phân phối.

“Các DN không đưa toàn bộ danh mục sản phẩm ra chào bán, chỉ nên chọn 1-3 sản phẩm có lợi thế nhất đã có đánh giá đầy đủ về chi phí cũng như mức độ sẵn sàng vận hành trước trước khi tiếp cận nhà nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ”, bà Thu khuyến nghị.

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DN Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước những yêu cầu ngày càng khắt khe về kiểm dịch thực vật từ thị trường Thổ Nhĩ Kỳ

Riêng đối với sản phẩm Halal, bà Thu lưu ý các DN cần kiểm soát toàn chuỗi thay vì chỉ kiểm tra thành phần chính, từ nguyên liệu, phụ gia, nhà xưởng, vệ sinh đến kho vận, truy xuất và xử lý sự cố, đồng thời tìm hiểu quy chuẩn SMIIC/OIC. Lợi thế sẽ lớn hơn nếu DN tìm hiểu và trao đổi với nhà nhập khẩu về việc tổ chức cấp Chứng nhận Halal trước khi ký kết hợp đồng.

Để các DN xuất khẩu tăng khả năng thâm nhập có hiệu quả vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, bà Thu kiến nghị Chính phủ cần thúc đẩy sự công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn Halal giữa Việt Nam và quốc tế, để Nghị định 127 phát huy tối đa tác dụng. Đồng thời xây dựng cổng thông tin thị trường Halal, hỗ trợ DNhiệp tiếp cận thông tin chính xác. Cùng với đó, hỗ trợ đào tạo và tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc duy trì Chứng nhận Halal trong dài hạn.

Nhiều chuyên gia bày tỏ, để khai thác hiệu quả thị trường Thổ Nhĩ Kỳ giàu tiềm năng, DN Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước những yêu cầu ngày càng khắt khe về kiểm dịch thực vật, thủ tục hải quan, Chứng nhận Halal, truy xuất nguồn gốc cũng như các biến động về logistics, chi phí vận tải và phương thức thanh toán quốc tế.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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