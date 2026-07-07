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Hàn Quốc đẩy mạnh giao thương trực tiếp với doanh nghiệp Việt Nam

Thứ Ba, 14:28, 07/07/2026
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VOV.VN - Hơn 1.500 cuộc giao thương trực tiếp (B2B) đã diễn ra sôi nổi kết nối hơn 100 doanh nghiệp tiêu biểu Hàn Quốc với hơn 280 doanh nghiệp mua hàng đến từ Việt Nam và các nước Đông Nam Á, mở ra các cơ hội thương mại mới, sâu rộng và hiệu quả cao.

Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội (KOTRA Hanoi), trực thuộc Đại sứ quán Hàn Quốc cho biết, Triển lãm Thương hiệu và Giải trí Hàn Quốc (KBEE 2026) kết hợp Hội chợ Ẩm thực ASEAN - Hàn Quốc 2026 đã được Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức thành công từ ngày 2 - 4/7, tại tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Sự kiện đã kết hợp các hoạt động marketing quy mô lớn thông qua mô hình giao thương trực tiếp B2B, B2C, nhằm tăng cường quảng bá mạnh mẽ thương hiệu và đưa đến trải nghiệm thực tế hàng tiêu dùng, ẩm thực và văn hóa Hàn Quốc tới người tiêu dùng Việt Nam.

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Hơn 1.500 cuộc giao thương trực tiếp (B2B) đã diễn ra sôi nổi - Ảnh: KOTRA Hanoi

Đặc biệt trong hai ngày 2 và 3/7, hơn 1.500 cuộc giao thương trực tiếp (B2B) đã diễn ra sôi nổi kết nối hơn 100 doanh nghiệp tiêu biểu Hàn Quốc trong nhiều lĩnh vực đa dạng, cùng hơn 280 doanh nghiệp mua hàng đến từ Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Sự kiện đã mở ra các cơ hội thương mại mới, sâu rộng và hiệu quả cao.

Song song với chương trình kết nối giao thương B2B, khu triển lãm và trải nghiệm B2C cũng thu hút đông đảo khách tham quan và người tiêu dùng. Các hệ thống phân phối và bán lẻ lớn của Hàn Quốc như Hyundai Home Shopping, Shinsegae, E-Mart, Musinsa, Saenghwal Gongjakso, cùng các hệ thống phân phối lớn đang hoạt động tại Việt Nam như K-Market và Sammi Shop đã trực tiếp giới thiệu sản phẩm, tổ chức hoạt động trải nghiệm, dùng thử, minigame và chương trình tương tác tại gian hàng và sân khẩu trung tâm góp phần tạo nên bầu không khí sôi động trong suốt thời gian sự kiện.

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Các doanh nghiệp tiêu biểu Hàn Quốc giao thương cùng hơn 280 doanh nghiệp mua hàng đến từ Việt Nam và các nước Đông Nam Á - Ảnh: KOTRA Hanoi

Một trong những điểm nổi bật của sự kiện là Chương trình Văn hóa Hàn Quốc (K-Culture) với sự tham gia của hai Ban nhạc K-pop WINNER và FIFTY FIFTY, hai Đại sứ Quảng bá thương hiệu của sự kiện. Họ mang tới Lễ Khai mạc những màn biểu diễn đầy ấn tượng và buổi chia sẻ thân thiện giúp người dân hai nước đến gần nhau hơn. Trong bối cảnh Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc và là thị trường xuất khẩu hàng tiêu dùng lớn thứ tư của nước này.

Tại sự kiện, Ông Kang Kyung-Sung, Chủ tịch KOTRA cho biết, hàng tiêu dùng chỉ có thể phát triển bền vững khi được xây dựng trên nền tảng niềm tin của người tiêu dùng. Trong bối cảnh xu hướng ưu tiên các sản phẩm an toàn và chất lượng ngày càng gia tăng tại Việt Nam cũng như khu vực ASEAN, hàng tiêu dùng Hàn Quốc đang từng bước chuyển mình trở thành những sản phẩm cao cấp gắn liền với giá trị văn hóa Hàn Quốc.

KBEE 2026 với việc thu hút hơn 20.000 lượt khách tham quan đã mở ra cơ hội hợp tác thương mại hiệu quả, tìm kiếm đối tác tiềm năng giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc thông qua mô hình giữa KCulture và K-Consumer Products. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, KOTRA tiếp tục nỗ lực góp phần đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD trong năm 2026 và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030.

Nguyễn Quỳnh/VOV.VN
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