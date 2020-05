Số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy, tổng kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu của Trung Quốc 4 tháng đầu năm 2020 đạt 9.070 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1.286 tỷ USD, giảm 4,9% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 4.740 tỷ nhân dân tệ, giảm 6,4%; nhập khẩu đạt 4.330 tỷ nhân dân tệ, giảm 3,2%. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc tiếp tục đà suy giảm, tuy nhiên biên độ đã thu hẹp so với quý 1 năm 2020 (4,9% so với 6,4%).



Các quốc gia ASEAN vẫn là đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc và chỉ có kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và đối tác này tăng trong 4 tháng đầu năm 2020, khi kim ngạch thương mại song phương đạt 1.350 tỷ nhân dân tệ, khoảng 191,5 tỷ USD, tăng 5,7%, chiếm 14,9% tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc.

Kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và EU đạt 1.230 tỷ nhân dân tệ, khoảng 174,5 tỷ USD, giảm 6,5%; kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đạt 958,5 tỷ nhân dân tệ, khoảng 136 tỷ USD, giảm 12,8% và chỉ chiếm 10,6% tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc.

Xuất nhập khẩu của Trung Quốc tiếp tục giảm. (Ảnh: SCMP)

Trong 4 tháng đầu năm 2020, trái với đà suy giảm của các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp tư nhân xuất hiện chiều hướng tăng ổn định và chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc. Trong 4 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị xuất nhập khẩu của doanh nghiệp tư nhân đạt 3.920 tỷ nhân dân tệ, khoảng 556 tỷ USD, tăng 0,5%, chiếm 43,2% tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc./.