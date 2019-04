Xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 4 đều giảm

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, so với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 4 tháng đầu năm 2019 ước tính đạt 156,81 tỷ USD, tăng 8%. Trong đó xuất khẩu ước đạt 78,76 tỷ USD, tăng 5,8% và nhập khẩu ước tính đạt 78,05 tỷ USD, tăng 10,4%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4/2019 ước tính thâm hụt 700 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết tháng 4/2019, mức thặng dư của Việt Nam đạt 711 triệu USD.

Tuy nhiên, riêng trong tháng 4, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 40,5 tỷ USD, giảm 7,8% so với tháng 03/2019. Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 19,9 tỷ USD, giảm 12,6% và trị giá nhập khẩu ước đạt 20,6 tỷ USD, giảm 2,6%.

Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng 4 đều giảm so với tháng trước. Trong đó điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 3,9 tỷ USD, giảm 27,6%; Hàng dệt may 2,3 tỷ USD, giảm 9,2%; Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 2,5 tỷ USD, giảm 11,5%; Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng ước đạt 1,3 tỷ USD, giảm 12,3%; Hàng thủy sản ước đạt 620 triệu USD, giảm 9,3%.

Các mặt hàng nhập khẩu trong tháng 4 cũng giảm so với tháng trước. Trong đó xăng dầu các loại nhập khẩu ước đạt 800.000 tấn, giảm 11,9% so với tháng trước và trị giá là 518 triệu USD, giảm 7,8%. Nhập khẩu xăng dầu các loại trong 4 tháng năm 2019 ước đạt gần 2,9 triệu tấn, trị giá ước đạt 1,74 tỷ USD, giảm 35,2% về lượng và giảm 39% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Trên mặt trận chống buôn lậu, gian lận thương mại, tính từ 16/3/2019 đến 15/4/2019, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.049 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 25 tỷ 460 triệu đồng; thu ngân sách đạt 8 tỷ 316 triệu đồng.

Hải quan khởi tố 3 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác khởi tố 6 vụ. Đáng chú ý ngày 13/4/2019, Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) chủ trì phối hợp với Bộ Công an (Phòng 4 - C04), Công an An Giang (PC04), Đoàn 3 - Cục Phòng chống Ma túy và Tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan An Giang bắt quả tang 06 đối tượng có hành vi cất giấu ma túy trong 1 túi xách mang từ Campuchia qua Cửa khẩu Khánh Bình – An Giang để đưa vào TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Tang vật thu giữ gồm: 31.850 viên ma túy tổng hợp, 17,8 kg ma túy đá và 1kg ma túy Ketamine cùng 5.000 USD và 50 triệu đồng Việt Nam./.