Hành tây có thể làm rất nhiều cho làn da của bạn

Hành tây có một số lợi ích sức khỏe do các chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Hành tây là một nguồn giàu flavonoid và Vitamin A, Vitamin C và Vitamin E, giúp bảo vệ làn da khỏi các tia UV có hại của mặt trời. Nó cũng chứa chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các độc tố khỏi máu và do đó giải độc cơ thể và làm sạch da. Giàu lưu huỳnh, hành tây cũng giúp chống lại các gốc tự do và do đó ngăn ngừa lão hóa sớm của da...