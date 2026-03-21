5 thực tập sinh Việt Nam bị sóng lớn cuốn xuống biển tại Nhật Bản

Theo thông tin từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển tỉnh Fukui - miền Trung Nhật Bản, vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 21/3, cơ quan chức năng nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một nhóm đang câu cá cho biết một số thành viên trong nhóm đã rơi xuống biển.

Nhóm này gồm 8 nam giới, đều là thực tập sinh kỹ năng người Việt Nam ở độ tuổi từ 20 đến 30. Trong quá trình câu cá tại khu vực gần ngọn hải đăng trên đê chắn sóng, có 5 người đã bị rơi xuống biển, được cho là do tác động của sóng lớn.

Khu vực đê chắn sóng Mikuni, thành phố Sakai, tỉnh Fukui, Nhật Bản. Ảnh: Cục Lưu trữ Phim Nhật Bản

Ngay sau đó, công tác cứu hộ được triển khai với sự tham gia của trực thăng và tàu tuần tra. Đến trưa ngày 21/3, lực lượng chức năng Nhật Bản đã cứu được 2 người, trong đó 1 người không nguy hiểm đến tính mạng và 1 người trong tình trạng bất tỉnh. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 3 mất tích còn lại.

Theo Giáo sư cao học Saito Hidetoshi thuộc Đại học Công nghệ Nagaoka - nhà nghiên cứu tai nạn dưới nước, nguyên nhân chính của vụ tai nạn có liên quan đến sự thay đổi nhanh chóng của điều kiện sóng biển và đặc tính nguy hiểm của “sóng lừng” hay còn gọi là “sóng dài”. Bất chấp cảnh báo để tiếp cận những khu vực như vậy tiềm ẩn rủi ro rất lớn, nhất là tại các đê chắn sóng - nơi thường xuyên xảy ra tai nạn do sóng đánh bất ngờ.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã lập tức tiến hành công tác bảo hộ công dân, đồng thời, bộ phận lao động thuộc Đại sứ quán cũng đã liên hệ với cơ quan chức năng của Nhật Bản và phối hợp với Hội người Việt ở Fukui để hỗ trợ lao động.