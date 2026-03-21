5 thực tập sinh Việt Nam bị sóng lớn cuốn xuống biển tại Nhật Bản

Thứ Bảy, 17:40, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rạng sáng 21/3, tại khu vực đê chắn sóng Mikuni thuộc thành phố Sakai, tỉnh Fukui – miền Trung Nhật Bản, đã xảy ra vụ tai nạn 5 thực tập sinh Việt Nam bị sóng cuốn rơi xuống biển.

Theo thông tin từ Lực lượng Bảo vệ Bờ biển tỉnh Fukui - miền Trung Nhật Bản, vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng 21/3, cơ quan chức năng nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một nhóm đang câu cá cho biết một số thành viên trong nhóm đã rơi xuống biển.

Nhóm này gồm 8 nam giới, đều là thực tập sinh kỹ năng người Việt Nam ở độ tuổi từ 20 đến 30. Trong quá trình câu cá tại khu vực gần ngọn hải đăng trên đê chắn sóng, có 5 người đã bị rơi xuống biển, được cho là do tác động của sóng lớn.  

5 thuc tap sinh viet nam bi song lon cuon xuong bien tai nhat ban hinh anh 1
Khu vực đê chắn sóng Mikuni, thành phố Sakai, tỉnh Fukui, Nhật Bản. Ảnh: Cục Lưu trữ Phim Nhật Bản

Ngay sau đó, công tác cứu hộ được triển khai với sự tham gia của trực thăng và tàu tuần tra. Đến trưa ngày 21/3, lực lượng chức năng Nhật Bản đã cứu được 2 người, trong đó 1 người không nguy hiểm đến tính mạng và 1 người trong tình trạng bất tỉnh. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 3 mất tích còn lại.

Theo Giáo sư cao học Saito Hidetoshi thuộc Đại học Công nghệ Nagaoka - nhà nghiên cứu tai nạn dưới nước, nguyên nhân chính của vụ tai nạn có liên quan đến sự thay đổi nhanh chóng của điều kiện sóng biển và đặc tính nguy hiểm của “sóng lừng” hay còn gọi là “sóng dài”. Bất chấp cảnh báo để tiếp cận những khu vực như vậy tiềm ẩn rủi ro rất lớn, nhất là tại các đê chắn sóng - nơi thường xuyên xảy ra tai nạn do sóng đánh bất ngờ.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã lập tức tiến hành công tác bảo hộ công dân, đồng thời, bộ phận lao động thuộc Đại sứ quán cũng đã liên hệ với cơ quan chức năng của Nhật Bản và phối hợp với Hội người Việt ở Fukui để hỗ trợ lao động.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tin liên quan

Việt Nam tích cực triển khai các biện pháp bảo hộ công dân ở Trung Đông
VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đang tích cực triển khai các biện pháp bảo hộ công dân tại Trung Đông trong bối cảnh xung đột, đồng thời khuyến cáo công dân theo dõi sát tình hình và chủ động liên hệ cơ quan đại diện khi cần hỗ trợ.

Khẩn trương bảo hộ công dân Việt Nam tử nạn khi làm việc tại Ai Cập
VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cho biết một công dân Việt Nam làm việc trên tàu PVT Coral đã tử vong trong quá trình lao động tại thành phố cảng Alexandria. Các cơ quan chức năng đang phối hợp hoàn tất thủ tục bảo hộ và đưa thi thể nạn nhân về nước theo nguyện vọng gia đình.

Chuẩn bị phương án bảo hộ công dân trong trường hợp chiến sự leo thang ở Lebanon
VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Lebanon cho biết hiện có 8 công dân Việt Nam sinh sống tại Lebanon, chủ yếu ở Thủ đô Beirut và các khu vực lân cận.

