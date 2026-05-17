Ấm áp chương trình “Ân tình xứ Nghệ 2026” tại Séc

Tham dự và phát biểu có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Dương Hoài Nam, đại diện lãnh đạo Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CH Séc, lãnh đạo các Hội đoàn và hàng trăm bà con Nghệ Tĩnh và bạn bè yêu mến xứ Nghệ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Ngọc, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ Tĩnh đã điểm lại các hoạt động tiêu biểu của Hội trong năm qua, nhất là hoạt động ủng hộ đồng bào bị bão lũ, hướng về quê hương đất nước, đồng thời thông tin các thành tích mà Hội đã đạt được trong các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Các phong trào đó không chỉ đem lại nguồn động viên to lớn cho các hội viên mà còn tạo cơ hội để các thành viên giao lưu, kết nối, xây dựng hội ngày càng vững mạnh.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động kết nối văn hóa, thể thao, Hội đồng hương Nghệ tĩnh sẽ tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện cho các cá nhân có năng khiếu về học tập, nghiên cứu khoa học, thể thao, văn hóa nghệ thuật, động viên các cháu tham gia vào tổ chức chính quyền địa phương sở tại; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về phong tục tập quán, lịch sử văn hóa và con người xứ Nghệ; tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Séc và châu Âu.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam bày tỏ vui mừng khi bà con đồng hương Nghệ Tĩnh luôn duy trì tinh thần đoàn kết, gắn bó và giữ gìn truyền thống tốt đẹp của người con xứ Nghệ, đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hội trong các hoạt động hướng về quê hương đất nước, cũng như gìn giữ, lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam. Đại sứ tin tưởng Hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, xây dựng Hội ngày càng phát triển, đoàn kết, qua đó góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam tại CH Séc và trên trường quốc tế.

Ông Nguyễn Thanh Hương, Phó Chủ tịch LHH Người Việt Nam tại CH Séc đánh giá cao những đóng góp to lớn của Hội đồng hương Nghệ Tĩnh trong quá trình xây dựng và phát triển của Cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng, trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động hơn nữa, đóng góp cho việc tuyên truyền gìn giữ quảng bá văn hóa và xây dựng cộng đồng người Việt tại CH Séc ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh đã trao giấy khen cho các cháu học sinh giỏi và có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và các vị khách mời đã được thưởng thức nhiều làn điệu quê hương xứ Nghệ đặc sắc, mang đến không khí gần gũi và ấm áp, tạo niềm vui và sự gắn kết cho cộng đồng người Việt tại Séc.