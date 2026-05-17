  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ấm áp chương trình “Ân tình xứ Nghệ 2026” tại Séc

Chủ Nhật, 08:12, 17/05/2026
VOV.VN - Tối 16/5, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại CH Séc đã tổ chức chương trình “Ân tình xứ Nghệ 2026” nhằm tổng kết lại các hoạt động tiêu biểu trong việc xây dựng cộng đồng gắn kết, ngày càng phát triển.

Tham dự và phát biểu có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Dương Hoài Nam, đại diện lãnh đạo Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CH Séc, lãnh đạo các Hội đoàn và hàng trăm bà con Nghệ Tĩnh và bạn bè yêu mến xứ Nghệ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Ngọc, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ Tĩnh đã điểm lại các hoạt động tiêu biểu của Hội trong năm qua, nhất là hoạt động ủng hộ đồng bào bị bão lũ, hướng về quê hương đất nước, đồng thời thông tin các thành tích mà Hội đã đạt được trong các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Các phong trào đó không chỉ đem lại nguồn động viên to lớn cho các hội viên mà còn tạo cơ hội để các thành viên giao lưu, kết nối, xây dựng hội ngày càng vững mạnh.

Trong thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động kết nối văn hóa, thể thao, Hội đồng hương Nghệ tĩnh sẽ tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện cho các cá nhân có năng khiếu về học tập, nghiên cứu khoa học, thể thao, văn hóa nghệ thuật, động viên các cháu tham gia vào tổ chức chính quyền địa phương sở tại; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về phong tục tập quán, lịch sử văn hóa và con người xứ Nghệ; tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Séc và châu Âu.

Ông Đinh Ngọc, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ Tĩnh phát biểu 

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam bày tỏ vui mừng khi bà con đồng hương Nghệ Tĩnh luôn duy trì tinh thần đoàn kết, gắn bó và giữ gìn truyền thống tốt đẹp của người con xứ Nghệ, đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hội trong các hoạt động hướng về quê hương đất nước, cũng như gìn giữ, lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam. Đại sứ tin tưởng Hội sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, xây dựng Hội ngày càng phát triển, đoàn kết, qua đó góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam tại CH Séc và trên trường quốc tế.

Ông Dương Hoài Nam - Đại sứ Việt Nam tại CH Séc phát biểu tại chương trình

Ông Nguyễn Thanh Hương, Phó Chủ tịch LHH Người Việt Nam tại CH Séc đánh giá cao những đóng góp to lớn của Hội đồng hương Nghệ Tĩnh trong quá trình xây dựng và phát triển của Cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng, trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động hơn nữa, đóng góp cho việc tuyên truyền gìn giữ quảng bá văn hóa và xây dựng cộng đồng người Việt tại CH Séc ngày càng phát triển.

Đại diện Hội đồng hương Nghệ Tĩnh trao giấy khen cho các học sinh giỏi, có thành tích xuất sắc trong học tập.
Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Nhân dịp này, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh đã trao giấy khen cho các cháu học sinh giỏi và có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và các vị khách mời đã được thưởng thức nhiều làn điệu quê hương xứ Nghệ đặc sắc, mang đến không khí gần gũi và ấm áp, tạo niềm vui và sự gắn kết cho cộng đồng người Việt tại Séc.

Như Hoa/VOV-Praha
Gìn giữ bản sắc dân tộc qua Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 được tổ chức trang trọng tại Cộng hòa Séc, quy tụ đông đảo kiều bào và cộng đồng người Việt châu Âu, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, gắn kết thế hệ trẻ xa quê với cội nguồn.

Người gìn giữ, lan tỏa văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Suốt hàng chục năm qua tại Séc có một cô giáo vẫn lặng lẽ gìn giữ và vun đắp tình yêu với tiếng Việt Nam cho các thế hệ sinh viên bằng cả tấm lòng và sự tận tâm hiếm có.

Ấm áp chương trình “Thu Yêu thương lần thứ 13” tại Cộng hòa Séc

VOV.VN - Tối 8/11, tại Trung tâm Thương mại Sapa, Praha, CH Séc, Hội Mái ấm Việt Séc đã tổ chức chương trình “Thu Yêu thương lần thứ 13” nhằm kỷ niệm 13 năm thành lập Hội, đồng thời tổng kết các hoạt động của Hội trong năm qua và đề ra phương hướng hoạt động trong năm tới.

