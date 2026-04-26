Gìn giữ bản sắc dân tộc qua Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Cộng hòa Séc

Hòa chung cùng không khí cả nước hướng về Lễ giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch, tối 25/4, tại Trung tâm thương mại Sapa, Cộng hòa Séc, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam, Hội người Việt Nam và Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu, Lễ Giỗ tổ Hùng Vương 2026 do Hội đồng hương tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc tại Séc đã tổ chức trang trọng thể và chu đáo.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam cho rằng sự kiện này không chỉ là dịp để bà con tưởng nhớ, ghi ơn công lao to lớn của các vua Hùng mà còn là sợi dây liên kết, gắn bó cộng đồng thêm đoàn kết vững mạnh.

Tham dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo các tổ chức hữu nghị, chính quyền địa phương của Cộng hòa Séc, đại diện các Hội đoàn người Việt tại Séc và một số nước châu Âu và đông đảo bà con cộng đồng kiều bào.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Chu Minh Khánh, Chủ tịch Hội đồng hương tỉnh Phú Thọ, trưởng ban tổ chức chương trình nhấn mạnh, từ bao đời nay, Lễ Giỗ tổ Hùng Vương không chỉ là dịp để nhớ về cội nguồn, mà còn là thời khắc để nhắc nhớ người dân Việt về trách nhiệm giữ gìn, phát huy các giá trị quý báu của dân tộc.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cũng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Sự kiện này được tổ chức trang trọng cũng thể hiện nét đẹp văn hóa, sự tiếp nối và bảo tồn các giá trị truyền thống của cộng đồng người Việt ở nước ngoài, qua đó tưởng nhớ và tri ân công đức của các vị vua Hùng, giúp thế hệ người Việt tại Séc thêm hiểu về phong tục tập quán, truyền thống dân tộc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Séc dâng lễ vua Hùng.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam bày tỏ vui mừng khi được đồng hành tổ chức chương trình, đánh giá cao sự tham gia tích cực của các hội đoàn, tổ chức người Việt trong hoạt động vô cùng ý nghĩa này.

Đại sứ Dương Hoài Nam bày tỏ: “Có thể nói, dù sống và làm việc ở xa tổ quốc nhưng tinh thần uống nước nhớ nguồn đã được bà con cộng đồng người Việt gìn giữ và phát huy trong nhiều năm qua, đó là điều đáng ghi nhận. Sự kiện này không chỉ là dịp để bà con tưởng nhớ, ghi ơn công lao to lớn của các vua Hùng mà còn là sợi dây liên kết, gắn bó cộng đồng thêm đoàn kết vững mạnh, đồng thời lan tỏa bản sắc dân tộc cũng như giáo dục cho thế hệ thứ 2, 3 hiểu biết rõ hơn sâu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc”

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam cho rằng sự kiện này không chỉ là dịp để bà con tưởng nhớ, ghi ơn công lao to lớn của các vua Hùng mà còn là sợi dây liên kết, gắn bó cộng đồng thêm đoàn kết vững mạnh.

Đại diện lãnh đạo các hội đoàn người Việt tại Séc và châu Âu dâng lễ vua Hùng.

Ông Lê Văn Hiện, đại diện Ban tổ chức chia sẻ, chương trình năm nay đã được đầu tư công phu từ công đoạn trang trí sự kiện cho đến việc chuẩn bị chi tiết nghi thức của buổi lễ, đặc biệt còn có sự tham gia đông đảo của thanh thiếu niên thế hệ thứ 2 và thứ 3. Đây cũng là lần thứ 10 Lễ giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức ở tại Séc.

Hoạt động này có ý nghĩa đặc biệt với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần nhắc nhớ mỗi người Việt có chung một nguồn cội, tăng cường thể hiện tính đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu khách quý và kiều bào đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ truyền thống đặc sắc như hát xoan, chèo, quan họ… được bà con cộng đồng chuẩn bị công phu. Thông qua các tiết mục văn nghệ đã gửi gắm những tình cảm ấm áp của những người con xa xứ với quê hương đất nước, góp phần giúp các thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài thêm hiểu và đoàn kết hơn nữa để xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển và vững mạnh.

Một số hình ảnh buổi lễ:

Ông Lê Văn Hiện, đại diện Ban tổ chức chia sẻ, chương trình năm nay đã được đầu tư công phu từ công đoạn trang trí sự kiện cho đến việc chuẩn bị chi tiết nghi thức của buổi lễ, đặc biệt còn có sự tham gia đông đảo của thanh thiếu niên thế hệ thứ 2 và thứ 3.

Đại sứ quán Việt Nam tại Séc dâng lễ vua Hùng.

Đại diện lãnh đạo các hội đoàn người Việt tại Séc và châu Âu dâng lễ vua Hùng.

Hàng trăm vị đại biểu, khách quý và bà con kiều bào tham dự sự kiện này.

Chương trình được tổ chức công phu, đặc sắc với sự tham gia của nhiều thế hệ người Việt ở nước ngoài.

Các tiết mục văn nghệ truyền thống đặc sắc chào mừng chương trình.