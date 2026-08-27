Ấm áp Lễ Vu Lan Báo hiếu của cộng đồng người Việt tại Lào

Lễ Vu lan báo hiếu là hoạt động thường niên ý nghĩa nhằm gìn giữ, lan tỏa văn hóa truyền thống và thắt chặt sợi dây gắn kết của cộng đồng người Việt Nam tại đất nước Triệu Voi.

Sự kiện thu hút sự tham dự của các chư tăng ni hai nước Việt - Lào; đại diện Đại sứ quán Việt Nam, các hội đoàn, doanh nghiệp cùng đông đảo kiều bào và phật tử.

Chùa Phật Tích tại thủ đô Vientiane (Lào) trang trọng tổ chức Lễ Vu lan báo hiếu

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Phật Tích tại Vientiane, chia sẻ với phật tử về ý nghĩa sâu sắc của ngày Lễ Vu lan báo hiếu

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trụ trì chùa Phật Tích đã chia sẻ về thông điệp sâu sắc của ngày lễ: "Lễ Vu lan đã ăn sâu vào tiềm thức văn hóa truyền thống lâu đời của người Việt Nam nói riêng và một số nước theo Phật giáo Đại thừa nói chung. Mỗi độ thu về vào dịp rằm tháng Bảy, chúng ta lại bồi hồi tưởng nhớ ngày lễ Vu lan - ngày tri ân ơn đức sâu dày của cha và mẹ. Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công mẫu tử".

Đông đảo bà con kiều bào người Việt cùng các Phật tử người Lào thực hiện các nghi lễ tâm linh truyền thống trong khuôn viên chùa Phật Tích (thủ đô Vientiane).

Trong không khí trang nghiêm, kiều bào Việt Nam cùng phật tử Lào đã thành kính dâng hương, thực hiện các nghi thức tâm linh truyền thống của Phật giáo hai nước.

Đặc biệt, nhằm hiện thực hóa tinh thần tương thân tương ái, Ban tổ chức đã trao tặng hàng trăm suất quà nghĩa tình cho người khuyết tật và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thủ đô Vientiane. Hành động này không chỉ làm đẹp thêm mùa Vu lan, mà còn tô thắm tình đoàn kết, chia sẻ của cộng đồng người Việt tại Lào.