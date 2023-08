Bảo hộ công dân tại Niger: Toàn bộ công dân Việt Nam vẫn an toàn

Trước tình hình căng thẳng tại Niger sau cuộc đảo chính đêm 26/7 do quân đội nước này tiến hành, phóng viên Đài TNVN tại Ai Cập phụ trách khu vực châu Phi đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm địa bàn Niger. Thông tin mới nhất do ông Nguyễn Việt Sơn, Bí thư thứ nhất phụ trách Lãnh sự và Bảo hộ công dân của Đại sứ quán cung cấp chiều 1/8 (giờ địa phương) cho biết, toàn bộ người Việt Nam tại Niger vẫn an toàn và Đại sứ quán đang tích cực triển khai công tác bảo hộ công dân.

Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria Nguyễn Việt Sơn

Ông Nguyễn Việt Sơn cho biết: “Đại sứ quán luôn theo sát diễn biến tình hình tại Niger. Và ngay sau khi sự kiện xảy ra, Đại sứ quán đã cử cán bộ làm đầu mối nắm tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Đại sứ quán đã liên lạc được một số đầu mối người Việt và gốc Việt tại thủ đô Niamey của Niger và được biết đến nay tình hình với bà con ta là ổn định, an toàn, chưa thấy có trường hợp người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi biến cố. Do an ninh tại Niger có nhiều thách thức kéo dài nên số lượng người Việt Nam tại đây ít và theo thông tin chưa đầy đủ thì hiện có khoảng ba chục người Việt Nam sinh sống làm ăn tại Niger".

Cảnh sát Niger tại một khu vực người biểu tình tập trung để ủng hộ chính quyền quân sự ở Niamey ngày 30/7 (Ảnh: AFP)

Đại sứ quán đã cập nhật đường dây nóng điện thoại trên website, trên fanpage của Đại sứ quán, qua đó bà con cần giúp đỡ có thể liên hệ tới đường dây nóng qua điện thoại 24/24h (cả viber, whatsapp), hoặc gửi email, nhắn tin facebook cho Đại sứ quán. Đồng thời, Đại sứ quán khuyến cáo bà con cẩn trọng giữ an toàn, hạn chế di chuyển khi không thật cần thiết, tuân thủ pháp luật sở tại. Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh cũng đã liên lạc với Đại sứ Niger tại Algeria và đề nghị phía Niger có các biện pháp đảm bảo an toàn cho cộng đồng người Việt Nam tại Niger.

Nhân đây, Đại sứ quán cũng xin nhắc lại số điện thoại đường dây nóng là +213558305909 và Facebook là Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria”.