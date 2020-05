Đưa 300 công dân Việt Nam từ Thái Lan về nước

Chiều nay (18/5), các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam và các cơ quan chức năng Thái Lan đã phối hợp thực hiện chuyến bay chở 300 công dân Việt Nam từ Thái Lan về nước, hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Nội Bài vào khoảng 16h.

Một gia đình người Việt chờ làm thủ tục về nước tại sân bay quốc tế Suvnarbhumi, Thái Lan.

Đây là những công dân có hoàn cảnh khó khăn bịt kẹt lại Thái Lan do dịch bệnh bao gồm thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, sinh viên không có nơi cư trú do trường học và ký túc xá đóng cửa, người cao tuổi, người đang điều trị bệnh tại Thái Lan, người có tiểu sử bệnh lý nền, người lao động hết hợp đồng, thăm thân, du lịch không có chuyến bay về nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác.

Chuyến bay được thực hiện trong hoàn cảnh Thái Lan vẫn chưa cho phép mở đường lại đường bay quốc tế cũng như nước này vẫn đang trong tình trạng giới nghiêm. Chuyến bay được đảm bảo chặt chẽ về an ninh, an toàn, các quy định về phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh dịch tễ.

Là một hành khách trên chuyến bay đặc biệt này, ông Đồng Văn Lập quê Nam Định bày tỏ: “Bản thân tôi là người cao tuổi, là thương bệnh binh, tham gia chiến đấu nhiều mặt trận rồi ra quần đảo Trường Sa giờ hưởng chế độ ở quê nhà. Vì việc hiếu phải sang bên này, hôm nay rất may được về, rất phấn khởi khi được trở về Tổ quốc thân yêu của mình và làm những công việc ưa thích đóng góp xây dựng Tổ quốc mình”.

Công dân Việt Nam xếp hàng chờ làm thủ tục tại sân bay.

Bà Trần Thu Trang, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cho biết: “Chúng tôi rất vui khi thực hiện một việc có ý nghĩa khi hỗ trợ những công dân Việt Nam tại Thái Lan cũng như thực hiện chủ trương nhân văn nhân đạo của Đảng, chính phủ và nhà nước ta là hỗ trợ công dân ở nước ngoài với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Sau khi hạ cánh, những người tham gia chuyến bay đều đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới, trên cơ sở diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế, nguyện vọng về nước của công dân và năng lực cách ly tại các địa phương, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các hãng hàng không trong nước sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước./.