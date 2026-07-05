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Giải thưởng Công dân toàn cầu cho người Việt ở Nhật Bản

Chủ Nhật, 17:57, 05/07/2026
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VOV.VN - Hôm 5/7, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu văn hóa hữu nghị quốc tế lần thứ 18 tại Nhật Bản, bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai đã được Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế (IHA) của Nhật Bản trao "Giải thưởng cộng đồng cho Công dân toàn cầu" (Global Citizen Community Award).

Đây là giải thưởng thường niên của IHA trao tặng, nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của các công dân nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản trong hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và thúc đẩy tình hữu nghị quốc tế. Theo Ban tổ chức, bà Lê Thương là người nước ngoài duy nhất được trao giải thưởng này trong năm 2026, ghi nhận một dấu ấn của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản trên diễn đàn giao lưu văn hóa quốc tế.

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Ông Shinjo Takeshi, Chủ tịch IHA trao giải cho bà Lê Thương.

Bà Lê Thương được vinh danh vì những đóng góp tích cực trong việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế, triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng và xây dựng cầu nối hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế và phát triển nguồn nhân lực.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Shinjo Takeshi, Chủ tịch IHA đánh giá cao những đóng góp của bà Lê Thương trong nhiều năm qua. Ông cho rằng các hoạt động của bà đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng, thúc đẩy giao lưu nhân dân và lan tỏa tinh thần hữu nghị quốc tế. 

Chia sẻ cảm tưởng sau khi nhận giải, bà Lê Thương xúc động cho biết: "Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân tôi mà còn là sự ghi nhận dành cho Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Giải thưởng là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục đóng góp cho các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản”.

Việc bà Lê Thương trở thành người nước ngoài duy nhất được trao "Giải thưởng cộng đồng cho Công dân toàn cầu" năm 2026 không chỉ ghi nhận những cống hiến của cá nhân bà, mà còn khẳng định vai trò ngày càng tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản trong các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, năng động và hội nhập đến bạn bè Nhật Bản và thế giới.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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