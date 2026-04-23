Tới hội Giỗ Tổ Hùng Vương để “chạm” vào di sản

Chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo các hoạt động an toàn

Tại hội Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, thông tin từ Ban Quản lý Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, hàng trăm nhân viên khu di tích đã được huy động tham gia chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh quần thể núi Nghĩa Lĩnh trong suốt thời gian lễ hội. Hiện các khu vực trong toàn khu di tích đã được lắp đặt bổ sung thùng rác, nhà vệ sinh, biển chỉ dẫn, cảnh báo an toàn cháy nổ. Tất cả các điểm đền đã bố trí chốt y tế và theo kế hoạch sẽ phân công đội ngũ bác sĩ, y tá đảm bảo đủ số thuốc, duy trì chế độ trực xuyên suốt 10 ngày diễn ra lễ hội cùng xe cứu thương, thiết bị chuyên dụng tại các điểm trọng yếu ven chân núi.

Ở mọi lối vào khu di tích đều có biển chỉ dẫn rõ ràng, có bãi đỗ xe, những khu vực tập trung đông người đều gắn số hotline hỗ trợ cấp cứu, an ninh trật tự, tìm đồ thất lạc… đồng thời ban quản lý đã lắp đặt hơn 300 panô, treo hơn 1.000 cờ hội, hồng kỳ cùng nhiều bảng quét mã QR tra cứu thông tin lễ hội.

Hàng vạn du khách về với Đền Hùng trong dịp Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Theo Ban Tổ chức (BTC), điểm mới của mùa lễ hội năm nay là có tới 18 cụm xã tham gia hội trại. Trong khu vực lõi di tích, phương án tổ chức xe điện phục vụ du khách đã được chuẩn bị chu đáo, hướng đến tiêu chí an toàn, thân thiện và thuận tiện. Các khu vực dịch vụ, hội trại cũng được nâng cấp với nhiều hoạt động mới, sản vật phong phú, đặc biệt có sự tham gia của các địa phương vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban tổ chức lễ hội, Phú Thọ đã có kế hoạch tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh trật tự; chú trọng phân luồng, điều tiết giao thông, bố trí phương tiện hợp lý, không để xảy ra ùn tắc, đặc biệt trong thời gian cao điểm và khi đón các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Chủ động phối hợp, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, quyết tâm tổ chức lễ hội trang trọng, an toàn, văn minh, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với đồng bào và du khách.

Được biết, công an tỉnh Phú Thọ đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị hiện đại để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối. Tỉnh cũng huy động hơn 5.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, sẵn sàng đón hàng triệu lượt du khách về Đền Hùng. Năm nay, công an tỉnh Phú Thọ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đảm bảo an ninh trật tự lễ hội, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và xử lý tình huống. Hệ thống camera giám sát an ninh tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các khu vực lân cận được khai thác tối đa, kiểm soát mọi diễn biến từ sớm, từ xa phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các phương án cảnh vệ, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế và nhân dân về dự lễ hội.

Phú Thọ đã có kế hoạch tăng cường phối hợp triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh trật tự mùa lễ hội.

Song song với đó, các phương án kỹ thuật nghiệp vụ cũng được triển khai ở mức cao nhất. Từ hệ thống phát hiện, cảnh báo đến thiết bị chế áp máy bay không người lái đều được kiểm tra, vận hành sẵn sàng, nhằm kiểm soát chặt chẽ không phận khu vực lễ hội. Tại các khu vực tập trung đông người, công tác phòng cháy, chữa cháy được đặc biệt chú trọng. Lực lượng chức năng đã phối hợp kiểm tra toàn diện hệ thống thiết bị, bổ sung, thay thế các phương tiện cần thiết; đồng thời nâng cao khả năng xử lý tại chỗ, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ.

Để bảo đảm giao thông thông suốt, cảnh sát giao thông Phú Thọ đã xây dựng phương án phân luồng từ sớm, từ xa. Các tuyến đường trọng điểm được khảo sát kỹ, bổ sung hệ thống biển báo tạm thời, tổ chức điều tiết linh hoạt, hạn chế phương tiện trọng tải lớn trong khung giờ cao điểm, giảm thiểu nguy cơ ùn tắc. “Chúng tôi đặt mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, tạo môi trường bình yên, thân thiện cho người dân và du khách”, đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định.

Bên cạnh công tác đảm báo an ninh, trật tự, các hoạt động văn hóa, dịch vụ cũng được quản lý chặt chẽ. Lực lượng chức năng kiên quyết ngăn chặn các loại hình văn hóa phẩm không phù hợp với thuần phong mỹ tục, đảm bảo môi trường lễ hội lành mạnh, đúng bản sắc dân tộc.

Một trong những nội dung được chú trọng là công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị tăng cường quản lý các đối tượng hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Chương trình nghệ thuật đêm khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Ngày hội “Văn minh - Nghĩa tình - Tin cậy”

Phát huy tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, lần đầu tiên, hàng chục đại diện xã được góp mặt trong chuỗi sự kiện, mang theo những di sản của địa phương mình đến quảng bá trong ngày hội lớn của dân tộc.

Theo BTC, phần hội trong chuỗi sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 là chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phong phú như chương trình nghệ thuật khai mạc, hội trại văn hóa, liên hoan văn nghệ quần chúng, lễ hội văn hóa dân gian đường phố, trình diễn nghệ thuật dân gian, thi đấu thể thao truyền thống, hội sách, triển lãm và hội chợ diễn ra trong suốt thời gian từ 17 - 26/4.

Năm nay là năm đầu tiên Lễ hội Đền Hùng tổ chức triển lãm mỹ thuật quốc tế, góp phần mở rộng giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh vùng đất Tổ ra thế giới. Quy mô các hoạt động được mở rộng cả về không gian và nội dung, nhiều sự kiện tổ chức theo cụm xã, phường nhằm tăng tính liên kết vùng. Một số hoạt động như marathon, golf, bơi chải, lễ hội đường phố... được xã hội hóa nhằm nâng cao sức hấp dẫn.

Mùa lễ hội năm 2026, du khách sẽ có cơ hội “chạm” vào văn hóa truyền thống thông qua chuỗi hoạt động đặc sắc.

Không chỉ dừng ở tính trình diễn, những hoạt động này còn mở ra cơ hội cho du khách trực tiếp tham gia trải nghiệm, hòa mình vào với dòng chảy của di sản và văn hóa truyền thống. Đặc biệt, trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng sẽ có nhiều lễ hội dân gian đường phố và đêm pháo hoa tầm cao được chuẩn bị công phu.

Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm 2026 là dịp tri ân công đức các Vua Hùng và là cơ hội “vàng” để giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất cội nguồn, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao vị thế, hình ảnh của tỉnh. Các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai đồng bộ các phương án, điều kiện phục vụ nhân dân và du khách thập phương, hướng tới một mùa lễ hội an toàn, văn minh, thân thiện với thông điệp “Văn minh - Nghĩa tình - Tin cậy”.

Mùa lễ hội năm 2026, du khách sẽ có cơ hội “chạm” vào văn hóa truyền thống thông qua chuỗi hoạt động đặc sắc như: Trình diễn hát xoan làng cổ (Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh); biểu diễn múa rối nước, trò diễn dân gian; thưởng lãm những màn chiêng, màn đuống của đồng bào khu vực Hòa Bình lần đầu tiên tham dự; thi gói bánh chưng, giã bánh giày; trưng bày chuyên đề về thời đại Hùng Vương...