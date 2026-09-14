Giữ gìn bản sắc Việt qua Lễ hội trăng rằm tại Cộng hòa Séc

Chương trình nhằm tạo sân chơi cho các thanh thiếu nhi người Việt tại Séc, được sống trong không khí vui tươi của ngày Tết ấm áp dành cho thiếu nhi, với nhiều tiết mục biểu diễn ca múa nhạc truyền thống đặc sắc và được trải nghiệm nhiều trò chơi dân gian cũng như giao lưu cùng các nhân vật cổ tích.

Tiết mục múa lân khai mạc là điểm nhấn mở màn sôi động, mang ý nghĩa cầu may mắn, tài lộc và đem lại niềm vui rộn ràng cho các em thiếu nhi.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại châu Âu nhấn mạnh về những đổi mới trong chương trình năm nay, đặc biệt là có sự tham gia đông đảo của thế hệ thứ 2 và thứ 3. Nhiều tiết mục và hoạt động bên lề tại sự kiện đã mang đến một sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi tại Séc, góp phần duy trì, giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc. Ông cũng hy vọng mỗi gia đình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc nuôi dưỡng, đào tạo các thế hệ tiếp theo tình yêu quê hương, gìn giữ phong tục tập quán, bản sắc Việt Nam.

Đêm hội trăng rằm 2026 được tổ chức với mong muốn giúp các thế hệ tiếp theo của người Việt tại Séc có cơ hội được trải nghiệm, phá cỗ trong dịp Tết Trung thu, để nhớ về cội nguồn và vun đắp thêm tình yêu đất nước, con người Việt Nam. Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, cũng là dịp để mỗi gia đình có cơ hội sum vầy, chia sẻ niềm vui với các thế hệ sau. Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động này cũng góp phần lan tỏa, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương Việt Nam.

Nhân dịp này, Hội người Việt Nam tại Trung tâm Thương mại Sapa, Praha cũng đã tuyên dương và trao thưởng cho những thanh thiếu nhi có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt tại châu Âu nhấn mạnh về những đổi mới trong chương trình năm nay, đặc biệt thu hút đông đảo sự tham gia của thế hệ thứ 2 và thứ 3.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các thanh thiếu niên người Việt tại Séc biểu diễn.

Tuyên dương và trao thưởng cho những thanh thiếu nhi có thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2025-2026.