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Vietfest 2026 đưa “làng cổ tích” Việt đến cộng đồng người Việt tại Séc

Chủ Nhật, 06:33, 13/09/2026
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VOV.VN - Vietfest 2026 tại Cộng hòa Séc mang đến không gian “Làng cổ tích & Trung thu” với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tạo cơ hội để thế hệ trẻ người Việt tìm hiểu truyền thống, thêm gắn bó với nguồn cội và gìn giữ bản sắc dân tộc.

Trong không khí rộn ràng và ấm áp, Lễ hội Vietfest 2026 với chủ đề “Làng cổ tích & Trung thu” đã chính thức khai mạc ngày 12/9 tại Trung tâm thương mại Sapa, Praha, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc dành cho cộng đồng người Việt tại Séc. Chương trình do Mạng lưới Tri thức và Chuyên gia Việt Nam tại Séc phối hợp với Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam cùng các tổ chức, đoàn thể người Việt tại Cộng hòa Séc.

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Chị Nguyễn Thị Diệu Linh chia sẻ: Với slogan “học để yêu, yêu để hiểu, hiểu để tự hào”, chúng tôi mong muốn tạo một sân chơi cho các bé thiếu nhi có thể hiểu hơn về văn hóa Việt Nam.

Những năm qua, Lễ hội Trung thu đã trở thành một nét đẹp truyền thống của người Việt tại Séc, là dịp để cộng đồng người Việt sum họp, mang niềm vui đến cho các em thiếu nhi và người dân sở tại. Lễ hội năm nay là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự đổi mới với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

Đại sứ Dương Hoài Nam bày tỏ xúc động khi chứng kiến một sự kiện quy mô lớn, được tổ chức công phu và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống. Đại sứ đánh giá cao ý tưởng và công tác tổ chức Vietfest 2026, coi đây là một điểm nhấn mới trong hoạt động đón Tết Trung thu nơi xa xứ, đồng thời là một sân chơi có ý nghĩa đặc biệt dành cho các em nhỏ người Việt tại Séc. Đại sứ hy vọng sự kiện sẽ trở thành hoạt động thường niên trong những năm tới, với sự tham gia của nhiều thiếu nhi ở các khu vực xa xôi, qua đó giúp các em có thêm trải nghiệm về văn hóa cội nguồn và truyền thống Việt Nam.

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Đại sứ Việt Nam tại Séc Dương Hoài Nam đánh giá cao ý tưởng và công tác tổ chức VietFest 2026, coi đây là một điểm nhấn mới trong hoạt động đón Tết Trung thu nơi xa xứ.
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Đại sứ hy vọng sự kiện này sẽ là hoạt động thường niên trong những năm tới với sự tham gia của nhiều thiếu nhi ở các khu vực xa xôi trên toàn Cộng hòa Séc

Chị Nguyễn Thị Diệu Linh, Trưởng Ban tổ chức, cho biết điều đặc biệt của Vietfest 2026 là chương trình được khởi xướng và tổ chức bởi chính những người trẻ thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Séc. Mong muốn lớn nhất của Ban tổ chức là tạo ra một không gian văn hóa gần gũi, sinh động, nơi các thế hệ trẻ người Việt có thể vui chơi, học hỏi và tự hào về nguồn cội.

Chị Nguyễn Thị Diệu Linh cho biết: “Với slogan ‘Học để yêu, yêu để hiểu, hiểu để tự hào’, chúng tôi mong muốn tạo một sân chơi cho các bé thiếu nhi có thể hiểu hơn về văn hóa, cổ tích Việt Nam, cũng như về các nét đẹp văn hóa, lịch sử dân tộc. Thứ hai, chúng tôi mong muốn cho các bạn thanh thiếu niên có cơ hội tham gia cùng để tổ chức chương trình, làm sao để có thế hệ kế cận, để mang đến một tuổi thơ đáng nhớ và sự kết nối cộng đồng, để cộng đồng ngày một đoàn kết, phát triển vững mạnh hơn”.

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Các bạn thiếu nhi tham gia vẽ tranh, tô màu các nhân vật cổ tích, dân gian Việt Nam.
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Thiếu nhi người Việt tại Séc tham gia xếp hình về những câu chuyện cổ tích Việt Nam.
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12 gian hàng tái hiện những hình ảnh, nét văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật đặc trưng của làng quê Việt Nam.
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Làng cổ tích gồm 10 câu chuyện cổ tích và mỗi câu chuyện sẽ có một trò chơi tương ứng để các bạn nhỏ có thể trải nghiệm, tìm hiểu về cổ tích Việt Nam.

Trong khuôn viên Vietfest 2026, Ban tổ chức chia thành 2 khu vực. Khu vực Làng cổ tích gồm 10 câu chuyện cổ tích, mỗi câu chuyện gắn với một trò chơi để các em nhỏ trải nghiệm, tìm hiểu về cổ tích Việt Nam. Khu vực thứ hai gồm 12 gian hàng tái hiện những hình ảnh, nét văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật đặc trưng của làng quê Việt Nam.

Qua mỗi trò chơi về văn hóa, các em nhỏ không chỉ có những trải nghiệm thú vị mà còn có cơ hội hiểu thêm về ý nghĩa của những câu chuyện cổ tích dân gian đã nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ người Việt, góp phần lan tỏa giá trị truyền thống và tình yêu quê hương tới thế hệ người Việt ở nước ngoài.

Cháu Vũ Minh Khuê bày tỏ: “Khi được tham gia chương trình này, cháu thấy rất vui khi được học về Vua Hùng, truyện Tấm Cám, chú Cuội và nhiều nhân vật khác. Cháu cảm thấy rất vui khi được đến đây, cảm nhận Việt Nam rõ hơn và cháu càng thấy nhớ Việt Nam hơn”.

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Chương trình nhận được sự quan tâm không chỉ cộng đồng người Việt mà còn có sự tham gia hưởng ứng của người dân sở tại.
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Vietfest 2026 với cách làm mới, sáng tạo và quy mô đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, giao lưu. Đây không chỉ là hoạt động góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống mà còn là sự kết hợp giữa nét văn hóa dân gian Việt Nam với góc nhìn hiện đại, tạo cơ hội để lớp trẻ người Việt tại Séc cùng chung tay xây dựng một cộng đồng gắn kết, phát triển và luôn gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

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Việt Nam ghi dấu ấn tại Liên hoan phim ASEAN+3 ở Cộng hòa Séc

VOV.VN - Liên hoan phim ASEAN+3 đã chính thức khai mạc vào tối 7/9 tại Thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Đây là ngày hội điện ảnh quy mô với sự góp mặt của 9 quốc gia, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. 

Hải Đăng - Như Hoa/VOV-Praha
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