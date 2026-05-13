  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào 2026

Thứ Tư, 10:40, 13/05/2026
VOV.VN - Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào 2026 đã khai mạc tối 12/5 tại thủ đô Vientiane. Đây là hoạt động mở đầu của Chương trình hợp tác văn hóa, du lịch giữa Việt Nam và Lào giai đoạn 2026 - 2030.

Trên nền nhạc hai bài hát nổi tiếng “Hello Việt Nam” và “Hoa đẹp Champa”, các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam đã khéo léo điều khiển những con rối biểu diễn sinh động điệu múa theo phong cách truyền thống của nhân dân các dân tộc Lào, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn múa rối tại Lào. Ảnh: Xuân Tú.

Chị Somphayvone Lilayphone, thủ đô Vientiane, Lào rất ấn tượng với tiết mục biểu diễn rối nước cũng như các tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc truyền thống.

Chị chia sẻ, chị được thấy hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thân thiện, năng động và giàu khát vọng phát triển: “Đây là lần đầu tiên tôi được xem múa rối nước, đây không chỉ đơn thuần là một loại hình sân khấu biểu diễn, mà còn thể hiện, truyền tải đến người xem đời sống, nếp sinh hoạt và văn hóa của người dân Việt Nam. Tiết mục này cũng để lại ấn tượng sâu sắc về mối quan hệ giữa Lào và Việt Nam”.

Với chủ đề “Hương sắc Việt”, các tiết mục múa rối cạn và múa rối nước đặc sắc do các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn đã giúp khán giả Lào và bạn bè quốc tế hiểu hơn những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.

Ông Bouangeun Xaphouvong, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào (nay là Bộ Văn hóa và Du lịch Lào) cho biết: “Qua theo dõi, tôi thấy các tiết mục đều được dàn dựng công phu, đặc biệt là múa rối nước đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả Lào”.

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026 sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 16/5 tại thủ đô Vientiane và tỉnh Savanakhet, Trung Lào, trong đó có một đêm diễn dành riêng cho cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane. Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước; đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Người Việt tại Lào tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Sáng 26/4 (tức ngày 10 tháng 3 âm lịch), tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng hội người Việt Nam tại Lào đã trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; đại diện các hội người Việt Nam tại các tỉnh/thành của Lào...

Tag: Tuần văn hóa Việt Nam Việt Lào Lào Việt múa rối Việt Nam
Người Việt tại Lào dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ Lào - Việt Nam

VOV.VN - Sáng 12/4, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và Đoàn công tác, cộng đồng người Việt Nam tại Lào cùng Đoàn đại biểu Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang và chính quyền tỉnh Xiengkhouang đã đến dâng hoa, dâng hương lên các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào tại Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Lào - Việt.

Người Việt tại Lào phát huy tinh thần "Tương thân tương ái" tốt đẹp của dân tộc

VOV.VN - Hôm qua (19/2), tức mùng 3 Tết Bính Ngọ, tại chùa Phật Tích ở thủ đô Viêng Chăn, Lào đã diễn ra Lễ trao quà từ thiện dành cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại Viêng Chăn.

Người Việt tại Lào đi chùa lễ Phật, cầu bình an năm mới

VOV.VN - Trong không khí ấm cúng của Tết Nguyên đán, phong tục đi lễ chùa đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hóa đặc sắc trong đời sống của cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại thủ đô Vientiane (Lào).

