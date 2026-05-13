Khai mạc Tuần văn hóa Việt Nam tại Lào 2026

Trên nền nhạc hai bài hát nổi tiếng “Hello Việt Nam” và “Hoa đẹp Champa”, các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam đã khéo léo điều khiển những con rối biểu diễn sinh động điệu múa theo phong cách truyền thống của nhân dân các dân tộc Lào, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.

Nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn múa rối tại Lào. Ảnh: Xuân Tú.

Chị Somphayvone Lilayphone, thủ đô Vientiane, Lào rất ấn tượng với tiết mục biểu diễn rối nước cũng như các tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc truyền thống.

Chị chia sẻ, chị được thấy hình ảnh đất nước và con người Việt Nam thân thiện, năng động và giàu khát vọng phát triển: “Đây là lần đầu tiên tôi được xem múa rối nước, đây không chỉ đơn thuần là một loại hình sân khấu biểu diễn, mà còn thể hiện, truyền tải đến người xem đời sống, nếp sinh hoạt và văn hóa của người dân Việt Nam. Tiết mục này cũng để lại ấn tượng sâu sắc về mối quan hệ giữa Lào và Việt Nam”.

Với chủ đề “Hương sắc Việt”, các tiết mục múa rối cạn và múa rối nước đặc sắc do các nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn đã giúp khán giả Lào và bạn bè quốc tế hiểu hơn những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử.

Ông Bouangeun Xaphouvong, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào (nay là Bộ Văn hóa và Du lịch Lào) cho biết: “Qua theo dõi, tôi thấy các tiết mục đều được dàn dựng công phu, đặc biệt là múa rối nước đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả Lào”.

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026 sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 16/5 tại thủ đô Vientiane và tỉnh Savanakhet, Trung Lào, trong đó có một đêm diễn dành riêng cho cộng đồng người Việt tại thủ đô Vientiane. Các hoạt động trong khuôn khổ chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước; đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.