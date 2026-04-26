Người Việt tại Lào tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu và bà con kiều bào Việt Nam đã cùng nhau dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, những bậc tiền nhân đã có công dựng nước và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam. Nghi lễ dâng hương diễn ra trang trọng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của những người con xa xứ luôn hướng về cội nguồn dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào - ông Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương trong đời sống tinh thần của dân tộc, đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Giỗ Tổ Hùng Vương là “sợi dây tâm linh” thiêng liêng kết nối mỗi người con xa xứ với quê hương, giúp giữ gìn bản sắc văn hóa, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và truyền lại những giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ.

Những hoạt động như Lễ Giỗ Tổ không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân đã dựng nước và giữ nước. Đặc biệt, đây là cơ hội quí báu để mọi người hiểu hơn về lịch sử dân tộc, về cội nguồn “con Rồng cháu Tiên” từ đó nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, góp phần tăng cường sự gắn bó đoàn kết trong cộng đồng.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm thực hiện nghi lễ dâng hương. Ảnh: PV/VOV

Nhân dịp này, Đại sứ đánh giá cao vai trò của Tổng hội người Việt Nam tại Lào và các hội đoàn trong việc duy trì, tổ chức trang trọng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, là cầu nối quan trọng trong quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cộng đồng trong việc giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và phát triển ổn định, bền vững tại Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào cho biết, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được cộng đồng người Việt tại Lào duy trì tổ chức hằng năm như một hoạt động văn hóa – tâm linh có ý nghĩa sâu sắc. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, mà còn là cơ hội để bà con gặp gỡ, gắn kết, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái.

Ông Phạm Văn Hùng khẳng định, cộng đồng người Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, tích cực đóng góp vào sự phát triển của Lào, đồng thời luôn hướng về quê hương đất nước, xứng đáng là con cháu của Quốc Tổ Hùng Vương.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Lào không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh thường niên mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần hướng về cội nguồn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, tiếp tục vun đắp cho mối hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.