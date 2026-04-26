Người Việt tại Lào tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Chủ Nhật, 17:22, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 26/4 (tức ngày 10 tháng 3 âm lịch), tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng hội người Việt Nam tại Lào đã trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; đại diện các hội người Việt Nam tại các tỉnh/thành của Lào...

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu và bà con kiều bào Việt Nam đã cùng nhau dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, những bậc tiền nhân đã có công dựng nước và đặt nền móng cho dân tộc Việt Nam. Nghi lễ dâng hương diễn ra trang trọng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của những người con xa xứ luôn hướng về cội nguồn dân tộc.

Nghi lễ dâng hương diễn ra trang trọng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của những người con xa xứ luôn hướng về cội nguồn dân tộc. Ảnh: PV/VOV

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Lào - ông Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương trong đời sống tinh thần của dân tộc, đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Giỗ Tổ Hùng Vương là “sợi dây tâm linh” thiêng liêng kết nối mỗi người con xa xứ với quê hương, giúp giữ gìn bản sắc văn hóa, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và truyền lại những giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ.

Những hoạt động như Lễ Giỗ Tổ không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân đã dựng nước và giữ nước. Đặc biệt, đây là cơ hội quí báu để mọi người hiểu hơn về lịch sử dân tộc, về cội nguồn “con Rồng cháu Tiên” từ đó nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, góp phần tăng cường sự gắn bó đoàn kết trong cộng đồng.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm thực hiện nghi lễ dâng hương. Ảnh: PV/VOV

Nhân dịp này, Đại sứ đánh giá cao vai trò của Tổng hội người Việt Nam tại Lào và các hội đoàn trong việc duy trì, tổ chức trang trọng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương hằng năm; nhấn mạnh Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, là cầu nối quan trọng trong quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. Đại sứ quán sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cộng đồng trong việc giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và phát triển ổn định, bền vững tại Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào cho biết, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được cộng đồng người Việt tại Lào duy trì tổ chức hằng năm như một hoạt động văn hóa – tâm linh có ý nghĩa sâu sắc. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng, mà còn là cơ hội để bà con gặp gỡ, gắn kết, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái.

Ông Phạm Văn Hùng khẳng định, cộng đồng người Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, tích cực đóng góp vào sự phát triển của Lào, đồng thời luôn hướng về quê hương đất nước, xứng đáng là con cháu của Quốc Tổ Hùng Vương.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Lào không chỉ là hoạt động văn hóa tâm linh thường niên mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần hướng về cội nguồn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, tiếp tục vun đắp cho mối hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Paris: Hành trình về nguồn cội giữa lòng nước Pháp

VOV.VN - Ngày 25/4, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam, đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Không chỉ đơn thuần là một nghi lễ tâm linh, sự kiện năm nay còn trở thành một biểu tượng mạnh mẽ cho tinh thần đoàn kết và khát vọng quảng bá bản sắc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Trần Tuấn - Cảnh Thành/VOV-Vientiane
Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước
VOV.VN - Ngày 25/4, tại Nhà Việt Nam ở Washington DC, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức buổi sinh hoạt “Hướng về cội nguồn” nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. 

Gìn giữ bản sắc dân tộc qua Lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Cộng hòa Séc
VOV.VN - Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 được tổ chức trang trọng tại Cộng hòa Séc, quy tụ đông đảo kiều bào và cộng đồng người Việt châu Âu, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, gắn kết thế hệ trẻ xa quê với cội nguồn.

Kiều bào tại Thái Lan: Ấm áp nghĩa tình ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
VOV.VN - Trong không khí linh thiêng của những ngày tháng Ba âm lịch, ngày 21/4, cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Udon Thani, vùng Đông Bắc Thái Lan, đã trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

