Ngày Việt Nam 2019: Quảng bá hình ảnh, đất nước, con người VN tại Hàn

Từ ngày 17-27/10, tỉnh Jeollanamdo phối hợp với Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn, Bộ Kế hoạch Tài chính Hàn Quốc tổ chức “Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế - International Agriculture Exhibition (IAE 2019)” với chủ đề “Agriculture Changes the World – Agriculture Dreaming of the Future” với sự tham gia của hơn 400 tổ chức, cơ quan đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) và các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam đại diện cho Việt Nam tham gia Triển lãm lần này. VKBIA cũng phối hợp với IAE 2019 tổ chức chương trình “Ngày Việt Nam tại Hàn Quốc” ngay trong khuôn khổ khung chương trình chính của Triển lãm.

Các gian hàng Việt Nam tại hội chợ

Các gian hàng tại hội chợ được thiết kế, phân chia thành 2 khu. Khu triển lãm gian hàng quốc tế được bố trí theo tiêu chuẩn đặc biệt dành cho đại diện các quốc gia tham dự, nhằm giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của các nước. Khu nội địa được đặt sát khu quốc tế với các gian hàng đến từ các tổng công ty, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc, gian hàng các Hiệp hội, các viện, trung tâm nghiên cứu, trường của Hàn Quốc.

Nhằm mục đích tiếp tục hỗ trợ hàng nông sản Việt Nam đáp ứng và gia nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu, VKBIA cùng 10 doanh nghiệp nông nghiệp đại diện cho Việt Nam đã tham gia triển lãm tại Khu triển lãm Quốc tế với các mặt hàng, chủng loại rất đa dạng và phong phú. Và Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất được BTC phía Hàn Quốc cùng phối hợp tổ chức sự kiện: “NGÀY VIỆT NAM - VIETNAM DAY” để quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam “Năng động - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển”.

Ngoài ra, VKBIA cùng Ban tổ chức IAE 2019 và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức buổi “Gặp gỡ và trao đổi giữa Doanh nhân Việt – Hàn” vào 18/10/2019 nhằm tăng cường tính kết nối, hỗ trợ, hợp tác trong việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp, đã có những trao đổi thực chất và ký kết hợp tác giữa 2 bên, trong đó có những hợp tác về ứng dụng những thành tựu công nghệ cao của R&D vào các sản phẩm nông nghiệp.

Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc ký hợp tác với Viện kỹ thuật nông nghiệp Jeollanamdo

Cũng trong khuôn khổ IAE2019, Hiệp Hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) cũng là đơn vị duy nhất ký bản MOU hợp tác toàn diện với Viện Kỹ thuật Nông nghiệp Jeollanamdo Hàn Quốc, để cùng mở 1 cánh cửa mới cho Nông sản Việt và các sản phẩm R&D vào thị trường Hàn Quốc và Thế giới. VKBIA cũng ký biên bản hợp tác với CLB Doanh nhân Đồng bằng Sông Cửu Long (Việt Nam) và Văn phòng hợp tác Kinh tế Việt - Hàn (tỉnh Hậu Giang) để phối hợp và hỗ trợ tăng cường giao thương Việt - Hàn.

Nhân dịp này, Chủ tịch Tỉnh Jeollanamdo - Chủ tịch Hội đồng sáng lập IAE - Trưởng ban Tổ chức IAE 2019 – Ngài KIM Yung-Rok đã trao Kỷ niệm chương cảm ơn đến ông Trần Hải Linh – Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) cho những đóng góp rất tích cực vào Triển lãm Quốc tế Nông nghiệp 2019./.