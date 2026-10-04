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Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026: Nhịp cầu văn hóa Việt - Nga tại Vladivostok

Chủ Nhật, 06:52, 04/10/2026
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VOV.VN - “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” diễn ra tại Vladivostok, giới thiệu văn hóa, ẩm thực, du lịch Việt Nam và góp phần tăng cường giao lưu nhân dân Việt – Nga.

Tham dự sự kiện có đại diện Chính quyền tỉnh Primorye, chính quyền thành phố Vladivostok, đại diện Bộ Ngoại giao LB Nga tại Primorye, Lãnh sự đoàn, các Sở, ban, ngành, Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye, Hội người Việt Nam tại Primorye, cùng đông đảo người dân sở tại và cộng đồng người Việt Nam tại Viễn Đông.

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Bạn bè Nga - Việt chụp ảnh lưu niệm.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vladivostok Nguyễn Việt Kiên nhấn mạnh vùng Viễn Đông – nơi mặt trời mọc sớm nhất trên lãnh thổ Nga là cửa ngõ kết nối Nga với khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đây cũng là vùng đất ghi nhiều dấu ấn trong lịch sử quan hệ Việt – Nga, trong đó có ba lần Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân tới Vladivostok.

Theo Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên, sự kiện nhằm giới thiệu đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Nga, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và mở rộng cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, thương mại và du lịch. Thông qua âm nhạc, ẩm thực, các hoạt động văn hóa dân gian và giới thiệu tiềm năng phát triển, sự kiện hướng tới “đưa Việt Nam đến gần hơn với người dân Vladivostok và vùng Viễn Đông”. 

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Các bạn quốc tế thích thú chơi trò múa sạp

Một trong những điểm nhấn của chương trình là “Lễ hội Áo dài – Sắc màu Việt Nam”, giới thiệu quá trình phát triển của trang phục truyền thống Việt Nam qua nhiều giai đoạn lịch sử. Những người mẫu Việt Nam và Nga cùng trình diễn các mẫu áo dài, qua đó giới thiệu tới công chúng sở tại vẻ đẹp và bản sắc văn hóa Việt Nam.

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Hòa tấu violon của Dàn nhạc thính phòng mẫu “Khúc dạo đầu” - trường Nghệ thuật thiếu nhi Vladivostok số 8 mang tên A.V. Vorobyov

Chương trình nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ sĩ, sinh viên và thiếu nhi Việt Nam – Nga cũng tạo nên không gian giao lưu văn hóa sinh động. Các tiết mục mang màu sắc truyền thống của hai nước nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả. 

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Màn trống hội mở đầu sự kiện do sinh viên Nga - Việt tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông trình diễn.
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Tiết mục "Cô đôi thượng ngàn" để lại nhiều ấn tượng cho khán giả

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, khách tham dự được trải nghiệm không gian ẩm thực, văn hóa, và du lịch Việt Nam tại các gian hàng của lễ hội như tìm hiểu tranh dân gian Đông Hồ, múa sạp và thông tin về các điểm đến, tiềm năng kinh tế cũng như cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

“Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” đã  thu hút sự quan tâm và để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế, truyền thông và người dân sở tại. Sự kiện góp phần tăng cường hiểu biết và giao lưu nhân dân, quảng bá hình ảnh Việt Nam tại vùng Viễn Đông, qua đó đóng góp vào việc củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.

Minh Phượng/VOV-Moscow
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