Kết nối doanh nghiệp, tri thức tại Ngày Kinh tế Việt Nam ở St. Petersburg, Nga

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp với Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg, Quỹ thúc đẩy hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và Hữu nghị” cùng UNECON tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo đại diện chính quyền, giới học thuật, doanh nghiệp và sinh viên hai nước.

Lễ khai mạc Ngày Kinh tế Việt Nam tại St. Petersburg

Lễ khai mạc có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga - Đặng Minh Khôi; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp St. Petersburg Nikolai Bondarenko; Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg Vyacheslav Kalganov; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng cùng đại diện nhiều cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp và trường đại học.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới trong bối cảnh hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, Ngày Kinh tế Việt Nam không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại hay giao lưu văn hóa mà còn là diễn đàn kết nối tri thức, doanh nghiệp và thế hệ trẻ hai nước.

Đại sứ Đặng Minh Khôi đánh giá cao việc kết hợp giữa hội nghị bàn tròn doanh nghiệp, diễn đàn sinh viên và các hoạt động hội chợ văn hóa - ẩm thực truyền thống tại chương trình năm nay. Mô hình này góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đồng thời tạo không gian giao lưu cho sinh viên và cộng đồng quốc tế tại St. Petersburg.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng tham gia hoạt động trải nghiệm với sinh viên quốc tế

Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg - ông Kalganov bày tỏ sự đồng tình với những đánh giá trên và khẳng định St. Petersburg luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam. Theo ông Kalganov, ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai bên còn có nhiều tiềm năng trong du lịch, y tế và dịch vụ. Ngày Kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần mở ra thêm nhiều hướng hợp tác mới, củng cố tình hữu nghị lâu đời giữa nhân dân hai nước.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng cho rằng cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác song phương trên cơ sở tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên đề về triển vọng hợp tác kinh tế Nga - Việt, sự kiện còn tổ chức diễn đàn sinh viên với chủ đề “Nền kinh tế Việt - Nga qua lăng kính tuổi trẻ”. Tại đây, sinh viên hai nước đã trình bày nhiều nghiên cứu và sáng kiến hợp tác chung, tạo nên không khí trao đổi học thuật cởi mở và sôi nổi. Chương trình cũng bao gồm nhiều hoạt động đặc sắc như hội chợ giới thiệu các sản phẩm nông sản, ẩm thực và đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam.