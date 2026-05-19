  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Kết nối doanh nghiệp, tri thức tại Ngày Kinh tế Việt Nam ở St. Petersburg, Nga

Thứ Ba, 06:28, 19/05/2026
VOV.VN - Ngày 18/5, trong khuôn khổ Tuần lễ Việt Nam tại St. Petersburg, đã diễn ra Ngày Kinh tế Việt Nam tại Đại học Kinh tế St. Petersburg.

Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp với Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg, Quỹ thúc đẩy hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và Hữu nghị” cùng UNECON tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo đại diện chính quyền, giới học thuật, doanh nghiệp và sinh viên hai nước.

Lễ khai mạc Ngày Kinh tế Việt Nam tại St. Petersburg
Lễ khai mạc Ngày Kinh tế Việt Nam tại St. Petersburg

Lễ khai mạc có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga - Đặng Minh Khôi; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch Hội đồng Lập pháp St. Petersburg Nikolai Bondarenko; Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg Vyacheslav Kalganov; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng cùng đại diện nhiều cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp và trường đại học.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới trong bối cảnh hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Theo Đại sứ Đặng Minh Khôi, Ngày Kinh tế Việt Nam không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại hay giao lưu văn hóa mà còn là diễn đàn kết nối tri thức, doanh nghiệp và thế hệ trẻ hai nước.

Đại sứ Đặng Minh Khôi đánh giá cao việc kết hợp giữa hội nghị bàn tròn doanh nghiệp, diễn đàn sinh viên và các hoạt động hội chợ văn hóa - ẩm thực truyền thống tại chương trình năm nay. Mô hình này góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đồng thời tạo không gian giao lưu cho sinh viên và cộng đồng quốc tế tại St. Petersburg.

Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng tham gia hoạt động trải nghiệm với sinh viên quốc tế
Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng tham gia hoạt động trải nghiệm với sinh viên quốc tế

Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg - ông Kalganov bày tỏ sự đồng tình với những đánh giá trên và khẳng định St. Petersburg luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam. Theo ông Kalganov, ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống, hai bên còn có nhiều tiềm năng trong du lịch, y tế và dịch vụ. Ngày Kinh tế Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần mở ra thêm nhiều hướng hợp tác mới, củng cố tình hữu nghị lâu đời giữa nhân dân hai nước.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng cho rằng cộng đồng doanh nghiệp và người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác song phương trên cơ sở tin cậy và hiểu biết lẫn nhau.

Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên đề về triển vọng hợp tác kinh tế Nga - Việt, sự kiện còn tổ chức diễn đàn sinh viên với chủ đề “Nền kinh tế Việt - Nga qua lăng kính tuổi trẻ”. Tại đây, sinh viên hai nước đã trình bày nhiều nghiên cứu và sáng kiến hợp tác chung, tạo nên không khí trao đổi học thuật cởi mở và sôi nổi. Chương trình cũng bao gồm nhiều hoạt động đặc sắc như hội chợ giới thiệu các sản phẩm nông sản, ẩm thực và đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống của Việt Nam.

Thu Hà, Minh Phượng/VOV-Moscow
Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga

VOV.VN - Hôm nay, Đảng ủy tại Liên bang Nga đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Hội Cựu chiến binh VN tại LB Nga kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam

VOV.VN - Tối 30/4, tại Moscow, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga tổ chức lễ kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và 10 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga.

Gần 800 sinh viên tranh tài trong Đại hội Thể thao Sinh viên Việt Nam tại Nga 2026

VOV.VN - Ngày 26/4, tại thủ đô Moscow đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Sinh viên Việt Nam tại Nga 2026 với chủ đề “Thế hệ tự hào - Khát vọng dâng trào - Chinh phục đỉnh cao”.

Giỗ Tổ Hùng Vương: Người Việt tại Nga hướng về nguồn cội

VOV.VN - Ngày 26/4, tại phòng thờ Quốc Tổ thuộc quần thể tâm linh, Tổ hợp Đa chức năng “Hà Nội-Moscow” (Incentra), Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, phối hợp với Niệm Phật Đường Moscow và Hội đồng hương Phú Thọ Nga, long trọng tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.

Sôi động kỳ thi Olympic dành cho sinh viên Việt Nam tại Nga - OLMOS 2026

VOV.VN - Ngày 25/4, tại trường Đại học Giao thông Đường bộ Matxcova (MADI) đã diễn ra Hội thi “Olympic tiếng Nga dành cho sinh viên dự bị Việt Nam tại Matxcova 2026” (OLMOS 2026) thu hút sự tham gia của gần 100 sinh viên dự bị đến từ nhiều trường đại học tại thủ đô Matxcova, Liên bang Nga.

