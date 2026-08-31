Người Việt Nam tại Nhật Bản hướng về ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Từ các sự kiện thể thao…

Ngày 30/8, giải bóng đá cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và kịch tính trên sân vận động Koshido, thành phố Toyota, tỉnh Aichi. Đây là giải đấu thường niên do Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam - Nhật Bản (FAVIJA) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, sự phối hợp, hỗ trợ của chính quyền địa phương sở tại. Giải đấu năm nay thu hút gần 40 đội bóng đăng ký tham gia. Sau vòng tuyển chọn, 24 đội bóng đã được chia thành 6 bảng, tiến hành thi đấu vòng tròn trên 6 mặt sân cùng thời điểm, trước khi bước vào các vòng đấu loại trực tiếp để tranh chức vô địch.

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm tại Giải bóng đá người Việt khu vực Tokai

Dù thời tiết nắng nóng, nhưng hàng trăm cổ động viên là người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, cũng như đông đảo người dân địa phương, bạn bè quốc tế đã tới sân vận động Koshido cổ vũ. Không khí sôi nổi trên các khán đài và tinh thần thi đấu nhiệt tình của các cầu thủ đã tạo nên một ngày hội thể thao đoàn kết, giao lưu, cùng hướng về ngày Cách mạng Tháng 8 và ngày lễ Quốc khánh của dân tộc.

Ông Đỗ Quang Ba - Chủ tịch FAVIJA cho biết, giải bóng đá lần này là một trong những hoạt động thể thao cộng đồng có ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh; tạo môi trường để người Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại Nhật Bản giao lưu, hỗ trợ và chia sẻ với nhau trong cuộc sống; đồng thời thúc đẩy giao lưu, hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản, cũng như bạn bè quốc tế khác.

Sau một ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt và hấp dẫn, FC ISC đã giành chức vô địch, FC Uni-co Hải Phòng giành ngôi Á quân, trong khi hai đội FC Nishio và FC 37 Nagoya đồng hạng Ba. Ban Tổ chức cũng trao các giải thưởng cá nhân cho cầu thủ Albulu Diego - giành danh hiệu Vua phá lưới, thủ môn Phạm Vương Công Phi - giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất, và cầu thủ Nguyễn Xuân Trường An nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Cả ba cầu thủ trên đều thuộc đội bóng lên ngôi vô địch FC ISC.

Tất cả 4 đội bóng đạt thành tích cao nhất tại giải đấu lần này sẽ giành quyền tham dự Đại hội bóng đá tranh Cúp vô địch toàn quốc người Việt Nam tại Nhật Bản, dự kiến được tổ chức trong tháng 11 tới tại Thủ đô Tokyo.

Trước đó, hàng loạt các sự kiện thể thao khác như giải bóng đá cộng đồng người Việt tại vùng Kanto, giải karate-do toàn Nhật Bản…, cũng đã được tổ chức nhằm hướng về ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 02/09. Quy mô của các hoạt động này đang ngày càng được mở rộng, hấp dẫn, và thu hút được số lượng lớn vận động viên, cổ động viên tham gia, cổ vũ… Điều này không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào thể thao trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, mà còn trở thành một hoạt động ý nghĩa, góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó và hướng cộng đồng về quê hương - đất nước.

Đến các hoạt động văn hóa…

Cũng trong những ngày cuối tháng 8, Chung kết cuộc thi “Tôi yêu tiếng nước tôi” đã được tổ chức sôi nổi tại thành phố Higashi Osaka - Nhật Bản. Đây là hoạt động hướng tới việc gìn giữ, thực hành và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, đặc biệt đối với thế hệ trẻ sinh ra hoặc lớn lên tại nước sở tại, đồng thời cũng nhằm thiết thực chào mừng ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi nhằm tạo ra sân chơi sử dụng tiếng Việt cho cộng đồng, khuyến khích các gia đình duy trì tiếng mẹ đẻ, đồng thời tạo điều kiện để thế hệ trẻ tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và truyền thống Việt Nam. Điểm nhấn của cuộc thi là việc sử dụng ngôn ngữ kết hợp với nghệ thuật biểu đạt, thay vì chỉ kiểm tra kiến thức tiếng Việt. Qua đó, người tham gia có thể thể hiện khả năng tiếng Việt, năng khiếu và cảm nhận của mình về gia đình, quê hương, văn hóa và con người Việt Nam.

Cuộc thi cũng hướng tới việc gắn ngôn ngữ với văn hóa và lịch sử, để người trẻ không chỉ biết nói tiếng Việt mà còn hiểu được những giá trị được chuyển tải thông qua ngôn ngữ, góp phần đưa Nghị quyết 23-NQ/TW vào đời sống cộng đồng, hướng tới xây dựng một thế hệ người Việt Nam trẻ tại Nhật Bản hội nhập tốt với xã hội sở tại, đồng thời hiểu tiếng Việt, trân trọng văn hóa dân tộc và duy trì sự gắn bó với quê hương, đất nước.

Sự kiện thể thao, văn hóa gắn kết cộng đồng với quê hương

Theo ông Đỗ Quang Ba - Chủ tịch FAVIJA, những giải bóng đá hay giải Karate-do, hay cuộc thi “Tôi yêu tiếng nước tôi”…, có thể bắt đầu từ tình yêu, niềm đam mê của đông đảo các bạn trẻ trong các hoạt động thể thao - văn hóa, nhưng những giá trị mà các sự kiện này đã và đang tạo ra ngày càng lớn và có tầm vóc, có quy mô - Đó là xây dựng nên tinh thần đoàn kết của những người Việt xa quê, là dịp để thế hệ trẻ cùng nhau học tập, rèn luyện, xây dựng lối sống lành mạnh, tạo ra môi trường để những người Việt Nam đang học tập, làm việc và sinh sống tại Nhật Bản giao lưu, hỗ trợ và chia sẻ với nhau trong cuộc sống, và cùng hướng về quê hương - đất nước.

Đánh giá về những giá trị của các sự kiện, ông Phạm Tuấn Anh - Giám đốc mạng viễn thông J-Connect tại Nhật Bản - chia sẻ, những sự kiện thể thao, văn hóa trong cộng đồng đang thực sự là những hoạt động rất ý nghĩa. Thông qua những hoạt động này, không chỉ tạo sự đoàn kết chặt chẽ, thỏa mãn niềm đam mê với thể thao, tạo thêm món ăn tinh thần văn hóa bổ ích và giải tỏa những mệt mỏi sau giờ làm việc trong đông đảo cộng đồng, mà tình hữu nghị và sự gắn kết giữa hai đất nước Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ ngày càng được thắt chặt và bền vững hơn.

Các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản cũng khẳng định, sẽ tiếp tục thúc đẩy, tổ chức nhiều sự kiện hơn nữa, đa dạng về hình thức, mở rộng về quy mô, tạo ra nhiều sân chơi hấp dẫn, lành mạnh…, để thu hút đông đảo các bạn trẻ, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản tham gia, từ đó giúp các thế hệ người Việt có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và duy trì sự gắn kết, tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc thông qua sự chia sẻ, hướng dẫn của các thế hệ đi trước.

Một số hình ảnh tại các sự kiện:

Các giải bóng đá người Việt tại Nhật Bản luôn thu hút được đông đảo vận động viên và cổ động viên tham gia, cổ vũ.

Tính chấp hấp dẫn và căng thẳng của các giải bóng đá luôn là "món ăn tinh thần" thu hút sự tham gia của đông đảo cộng đồng, kiều bào.

Dù giành Giải 3, nhưng 4 đội lọt vào Bán kết đều giành quyền tham dự Đại hội bóng đá tranh Cúp vô địch toàn quốc người Việt Nam tại Nhật Bản, dự kiến được tổ chức trong tháng 11 tới tại Thủ đô Tokyo.

Các cầu thủ và cổ động viên đều rạng rỡ, hạnh phúc khi đội nhà giành quyền tham dự Đại hội bóng đá tranh Cúp vô địch toàn quốc người Việt Nam tại Nhật Bản dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Đội FC ISC đã giành chức vô địch tại Giải bóng đá người Việt khu vực Tokai.

Trước đó, tại Osaka cũng tổ chức Chung kết cuộc thi "Tôi yêu tiếng nước tôi" - sự kiện chào mừng Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Giải Karate-do toàn Nhật Bản nhằm chào mừng Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.