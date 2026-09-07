Người Việt tại Nga kỳ vọng vào dấu mốc mới trong quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga

Trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, chuyến thăm càng cho thấy sự gắn bó, thủy chung của quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga. Được vun đắp qua nhiều thập kỷ bằng sự tin cậy, tình cảm và những dấu ấn lịch sử đặc biệt, quan hệ giữa hai nước luôn có một vị trí riêng trong lòng thế hệ người Việt. Do đó, chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang nhận được sự quan tâm và mong đợi lớn của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Với nhiều thế hệ người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại, mà còn tạo nên sự gần gũi đặc biệt khi những người con xa Tổ quốc có dịp hướng về quê hương, theo dõi những bước phát triển mới trong quan hệ hai nước và kỳ vọng vào những cơ hội hợp tác thiết thực hơn trong thời gian tới.

Cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nga mong chờ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, coi đây là cơ hội để được lắng nghe những định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga nhận định: “Trong suốt thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga luôn đạt được nhiều kết quả hết sức tích cực và phát triển rất năng động. Cộng đồng, doanh nghiệp tại LB Nga kỳ vọng hai bên sẽ tháo gỡ những vướng mắc về thanh toán, logistic, thương mại, đầu tư, mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước hợp tác sâu rộng hơn. Ngoài ra, cũng mong muốn đẩy mạnh hợp tác chiến lược, tạo ra những chuyển biến đột phá trong những trụ cột hợp tác truyền thống như dầu khí, năng lượng, đưa thương mại đầu tư, kết nối hạ tầng phát triển, trở thành một động lực mới, mở ra kết nối hàng không, hàng hải, đường sắt và thúc đẩy doanh nghiệp hai nước tham gia các dự án đầu tư tại thị trường của nhau”.

Chuyến thăm còn là nguồn động viên, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với kiều bào, đồng thời mở ra thêm những cơ hội kết nối giữa đội ngũ trí thức hai nước.

Ông Trần Phú Thuận, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị”, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga bày tỏ: “Đối với cộng đồng kiều bào, chuyến thăm là nguồn động viên tinh thần to lớn, cho thấy Đảng và nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Sáng kiến của Quỹ truyền thống hữu nghị thành lập mạng lưới trí thức Việt-Nga và lễ ra mắt trong khuôn khổ diễn đàn Công nghệ chiến lược với sự tham gia của lãnh đạo hai nước sẽ tạo một xung lực mới gắn kết chặt chẽ cộng đồng trí thức hai nước. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thành công rực rỡ, mở ra một chương mới đầy truyền vọng cho cả hai quốc gia và cho cộng đồng người Việt tại đây”.

Đặc biệt, trong cộng đồng thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Nga, không khí chờ đón chuyến thăm đang trở nên rõ nét. Nhiều bạn trẻ coi đây là cơ hội để được lắng nghe những định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, qua đó, hiểu rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của đất nước.

Ông Nguyễn Quốc Hùng (ngoài cùng bên trái) - Giám đốc Quỹ “Truyền thống và Hữu nghị”, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga

“Đối với cá nhân tôi cũng như toàn thể cộng đồng thanh niên, sinh viên tại Nga, chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa là nguồn cổ vũ tinh thần vô giá đối với những người con xa Tổ quốc. Các bạn sinh viên đang rất háo hức và trân trọng cơ hội này để được lắng nghe những lời dặn dò, định hướng từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Qua đó, thanh niên Việt Nam tại Liên bang Nga sẽ hiểu rõ hơn về vận hội của đất nước và vị trí, vai trò của thanh niên, đặc biệt là thanh niên tại địa bàn”, anh Hoàng Thanh Liêm, Bí Thư Ban cán sự Đoàn tại Liên bang Nga chia sẻ.

Với các du học sinh, một trong những kỳ vọng lớn nhất là chuyến thăm sẽ góp phần mở rộng hơn nữa những lĩnh vực hợp tác gắn trực tiếp với thế mạnh đào tạo, nghiên cứu của Nga cũng như nhu cầu phát triển mới của Việt Nam, đặc biệt trong khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chị Trần Thị Minh Nhật - Thạc sĩ năm 2, Học viện Hành chính Công và Kinh tế Quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, Chuyên ngành Luật trong lĩnh vực kinh tế số, chuyển đổi số cho biết: “Là du học sinh, chúng em rất trân trọng sự quan tâm và tin tưởng mà Đảng và Nhà nước đã dành cho thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài. Em cũng kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, nhất là trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Những lĩnh vực trên đều phù hợp với thế mạnh và nhu cầu nghiên cứu, học tập của cộng đồng sinh viên chúng em tại Nga. Em tin tưởng rằng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành cho thế hệ trẻ sẽ tiếp thêm nguồn động lực để chúng em nỗ lực học tập và sẵn sàng trở thành những cầu nối tri thức, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển và hùng mạnh trong kỷ nguyên mới”.

Từ những du học sinh đang học tập, nghiên cứu đến các thế hệ kiều bào đã gắn bó lâu năm với nước Nga đều mong muốn quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga sẽ có thêm những động lực phát triển mới. Từ niềm tin ấy, những người trẻ tuổi và kiều bào Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục hướng về quê hương, mang theo tri thức, tình cảm và trách nhiệm để trở thành những nhịp cầu kết nối đưa hai đất nước, hai dân tộc xích lại gần nhau hơn.