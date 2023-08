“Những ngày văn hóa Hội An tại Paris” là chương trình nghệ thuật được Ủy ban nhân dân thành phố Hội An phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt- Pháp (1973-2023).

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Pháp, Đinh Toàn Thắng khẳng định Thành phố Hội An là một điểm đến không thể bỏ qua. Ảnh: Anh Tuấn/VOV.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân Dân (UBND) Thành phố Hội An, Nguyễn Văn Sơn, nhấn mạnh sự kiện “Những ngày văn hóa Hội An tại Paris” sẽ lan tỏa hình ảnh văn hóa, thiên nhiên và con người Hội An đến bạn bè quốc tế và góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị, ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND Thành phố Hội An cũng chia sẻ về quan hệ hợp tác và phát triển giữa 2 quốc gia: “Trong nhiều năm qua, Cộng hòa Pháp và Việt Nam phát triển mối quan hệ phát triển mạnh mẽ. Ngoài ra đối với các địa phương, trong đó có Hội An cũng có sự hợp tác mạnh mẽ đối với các tổ chức của Pháp. Hiện nay Hội An đang phối hợp với Đại sư quán Pháp tại Hà Nội tiễn hành xây dựng khu phố Pháp tại phố Phan Bội Châu. Hội An cũng đang được tổ chức AFD của Pháp triển khai dự án về vấn đề bảo vệ khu phố cổ Hội An với số tiền lên đến hơn 1000 tỉ đồng”.

Về phần mình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Pháp, Đinh Toàn Thắng khẳng định thành phố Hội An là một điểm đến không thể bỏ qua của không chỉ du khách nước ngoài, mà còn với cả người dân Việt Nam.

Đến với “Những ngày văn hóa Hội An tại Paris”, khán giả được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật mang đậm màu sắc văn hóa bản địa của Hội An, Quảng Nam như: hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hát dân ca, trình diễn trang phục Hội An xưa, trò chơi dân gian Bài Chòi, sinh hoạt cộng đồng… Trương Thủy Tiên, kiều bào Pháp, không giấu nổi sự háo hức: “Các vũ công thật tuyệt vời. Và họ đã trình diễn những tiết mục đỉnh cao như mong đợi của tôi về Việt Nam. Tôi cảm thấy rất vui vì có nhiều sự kiện văn hóa được tổ chức ở trung tâm. Những sự kiện này giúp tôi hiểu biết thêm về đất nước Việt Nam của mình”.

Tiết mục múa "Việt Nam quê hương tôi". Ảnh: Anh Tuấn/VOV.

Với tài năng của mình, các nghệ sĩ đã lan tỏa những câu chuyện giàu cảm xúc về một Hội An đậm chất thơ ca và đầy hoài niệm. Không chỉ làm rung động khán giả cộng đồng người Việt, các nghệ sĩ cũng chạm đến trái tim các du khách Pháp, như trường hợp của Margot Panisset, giáo viên tiếng Pháp tại Paris.

“Các tiết mục rất thú vị, tôi rất thích văn hóa và âm nhạc của Hội An, như thể tôi bắt đầu một chuyến du lịch. Tất nhiên là điều này không thể thay thế được việc du lịch thực tế nhưng qua chương trình này, tôi thực sự muốn đến và khám phá đất nước Việt Nam tươi đẹp”.

Ngoài những tiết mục văn nghệ, đến với “Những ngày văn hóa Hội An tại Paris”, du khách còn có cơ hội tìm hiểu về các thông tin lịch sử, văn hóa, điểm đến; thưởng thức trưng bày đèn lồng và khám phá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ các làng nghề truyền thống của Hội An.

Các đại biểu giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ các làng nghề truyền thống của Hội An. Ảnh: Anh Tuấn/VOV.

Thibaut Berthon, người dân Paris chia sẻ: “Tôi rất thích sự kiện này. Tôi lấy vợ Việt và có một cô con gái 3 tuổi Tối nay tôi đến với con gái của mình. Và đây là cơ hội cho con tôi có thể khám phá di sản và văn hóa của Việt Nam”.

Trước khi đến Pháp, đoàn công tác Thành phố Hội An đã tổ chức Lễ hội đèn lồng Hội An tại thành phố Wernigerode, thuộc bang Sachsen-Anhalt, Cộng hòa Liên bang Đức. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội (25-28/08), các ngôi nhà, cửa hàng và quảng trường trung tâm thành phố được thắp sáng bởi hàng trăm chiếc đèn lồng thủ công tinh xảo của Hội An, tạo không gian lung linh, huyền ảo, rực rỡ sắc màu giữa lòng Wernigerode. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 10 năm kết nghĩa giữa Thành phố Hội An và Thành phố Wernigerode.