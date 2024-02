“Tết rộn ràng, xuân rộn rã” với sinh viên Viện tiếng Nga Quốc gia Pushkin

Chung vui cùng các em có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga, Ban Giám đốc và các giảng viên của Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên Pushkin.

Không khí Hội trường lớn Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên Pushkin thật rộn ràng khi các em cùng nhau hát, múa những bài hát ca ngợi mùa xuân. “Xuân mang tình yêu đến muôn nhà”, “Mừng Tết sum vầy, nụ cười mãi đong đầy” những giai điệu đẹp của mùa xuân như kéo không khí Tết Việt Nam đến gần hơn với các em.

Các quan khách cùng đông đảo sinh viên Việt Nam và quốc tế tham dự chương trình

Tham dự chương trình, em Trần Khánh Linh, sinh viên dự bị Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên Pushkin bày tỏ: "Lần đầu tiên đón Tết xa nhà, các bạn tái hiện lại không gian và không khí đón Tết như thế này, em thấy bớt nhớ không khí Tết ở Việt Nam hơn. Quy mô tổ chức và ý nghĩa của sự kiện đã phần nào giúp em có thêm niềm tin và niềm hy vọng về ngành báo chí mà em sắp theo học và sẽ theo đuổi trong thời gian tới”.

Cô Natalia, Giám đốc Viện tiếng Nga Pushkin, phát biểu tại chương trình

Sau mấy năm liền không tổ chức vì dịch bệnh Covid-19 và cuộc xung đột Nga-Ukraine, chương trình Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhằm mang những thanh âm mùa xuân đầm ấm, rộn rã từ quê nhà đến với những sinh viên đang ngày đêm miệt mài, phấn đấu học tập tại Liên bang Nga.

"Hôm nay là một ngày rất đặc biệt vì chúng tôi đã dành nhiều công sức để tổ chức một chương trình với chủ đề “Tết rộn ràng, xuân rộn rã” mang ý nghĩa sâu sắc, không chỉ tăng thêm bầu không khí đoàn kết, gắn kết các sinh viên của Viện tiếng Nga quốc gia mang tên Pushkin mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế”, anh Trần Phúc Trường, đơn vị trưởng Du học sinh Việt Nam tại Viện Pushkin chia sẻ.

Các sinh viên quốc tế thích thú với trò chơi vẽ bao lì xì ngày Tết

Chung vui cùng các em, hòa trong không khí Ngày Tết nguyên đán của Việt Nam, thay mặt Ban Giám đốc và tập thể giáo viên, cô Natalia, Giám đốc Viện tiếng Nga Pushkin có một sự so sánh khá thú vị: "Tôi rất vui vì khi tổ chức chương trình Tết nguyên đán này, các bạn có cơ hội so sánh 2 nền văn hóa Việt Nam và Liên bang Nga. So sánh năm mới ở Nga và Tết nguyên đán ở Việt Nam, tôi tìm thấy rất nhiều điểm tương đồng. Chẳng hạn, chúng ta đều bỏ lại mọi lo lắng, nỗi buồn, mọi việc không như ý của năm cũ và bước vào năm mới với niềm vui và kỳ vọng về những điều tốt đẹp, những dự định tuyệt vời nhất".

Các sinh viên thực sự được đắm mình trong không gian văn hóa truyền thống ngày Tết của Việt Nam

Đến với chương trình, các sinh viên Việt Nam và quốc tế thực sự được đắm mình trong không gian văn hóa truyền thống ngày Tết của Việt Nam với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa như chơi các trò chơi dân gian Việt Nam, vẽ bao lì xì, đập niêu… Chương trình đã thực sự lan tỏa được những giá trị văn hóa đậm đà bản sắc Việt Nam đến với cộng đồng sinh viên quốc tế.