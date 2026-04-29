Thúc đẩy ngoại giao văn hóa và giảng dạy tiếng Việt tại Brunei

Đây là dấu ấn quan trọng trong nỗ lực vun đắp giao lưu văn hóa Việt Nam - Brunei, tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, góp phần cụ thể hóa Kế hoạch hành động Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei giai đoạn 2023-2027.

Tủ sách tiếng Việt tại Đại học Quốc gia Brunei. Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Ban lãnh đạo UBD cùng các giảng viên và sinh viên khoa tiếng Việt đã giới thiệu với đoàn công tác những thành tựu học thuật thông qua khu trưng bày poster và buổi thuyết trình trực tiếp của lớp tiếng Việt trình độ 6.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định ngôn ngữ chính là "nhịp cầu tri thức", là chìa khóa then chốt để khám phá tâm hồn và lịch sử của mỗi quốc gia. Bộ trưởng bày tỏ sự tự hào khi tiếng Việt hiện là ngoại ngữ duy nhất trong khối ASEAN được giảng dạy tại UBD – một trong 8 ngoại ngữ tự chọn của trường. Để ghi nhận những đóng góp thầm lặng nhưng đầy tâm huyết, Bộ trưởng đã trao tặng Bằng khen cho Tiến sĩ Trần Trọng Nghĩa, người có công lớn trong việc duy trì và phát triển ngôn ngữ dân tộc tại đây.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu đoàn công tác tới thăm và trao tặng Tủ sách tiếng Việt cho Đại học Quốc gia Brunei

Bộ trưởng đề nghị hai bên nghiên cứu nâng tầm chương trình giảng dạy hiện tại thành chuyên ngành Việt Nam học, đồng thời khuyến khích việc tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên và duy trì định kỳ các sự kiện văn hóa như "Ngày Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam". Bộ Ngoại giao Việt Nam cam kết sẽ luôn đồng hành cùng UBD trong việc cung cấp học liệu, điều phối chuyên gia và tổ chức các hoạt động giao lưu thiết thực.

Chương trình tiếng Việt tại UBD, khởi động từ năm 2022, đã trở thành điểm sáng giáo dục với lưu lượng ổn định từ 60 đến 90 sinh viên mỗi học kỳ. Thành công này đến từ phương pháp giảng dạy tương tác sáng tạo: từ việc tổ chức lớp nấu ăn, mô phỏng tình huống nhà hàng đến việc học số đếm qua tiền thật (VND) hay trải nghiệm văn hóa dân gian qua tranh Đông Hồ.

Những nỗ lực này không chỉ dừng lại ở việc dạy chữ mà còn tạo động lực để sinh viên Brunei hướng tới cơ hội thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp liên doanh giữa hai nước, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị bền chặt Việt Nam - Brunei.