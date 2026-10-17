Tại phiên thảo luận “Tiếp lửa hữu nghị: Thanh niên Việt – Nga chung truyền thống, chung tương lai”, các đại biểu nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong kế thừa truyền thống hữu nghị, đồng thời đề xuất nhiều sáng kiến thúc đẩy hợp tác giữa thanh niên hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vyacheslav Kalganov, Quyền Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg, khẳng định thanh niên là lực lượng tiếp nối truyền thống hữu nghị do các thế hệ đi trước vun đắp và là chủ thể kiến tạo tương lai quan hệ hai nước. Ông cho biết thành phố đề xuất phối hợp với các đối tác Việt Nam tổ chức Diễn đàn Thanh niên Nga – Việt vào năm 2027, tạo không gian để người trẻ hai nước gặp gỡ, trao đổi và triển khai các dự án chung.

Phiên thảo luận có sự tham dự của gần 100 đại biểu, gồm đại diện các cơ quan, tổ chức hữu nghị, giảng viên, sinh viên và các nhà nghiên cứu trẻ Việt Nam, Nga.

TS. Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tại Nga, nhấn mạnh khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực là những động lực quan trọng của quan hệ Việt Nam – Nga. Bà khuyến khích thanh niên biến những cuộc gặp gỡ thành các hoạt động cụ thể như thành lập câu lạc bộ tiếng Việt – tiếng Nga, nhóm nghiên cứu chung và triển khai dự án sinh viên. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga sẵn sàng đồng hành, kết nối và hỗ trợ các sáng kiến này.

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cùng các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy vai trò thế hệ trẻ trong các hoạt động ngoại giao nhân dân, góp phần củng cố sự hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước.

Từ trải nghiệm học tập đến những nhịp cầu hữu nghị

Các tham luận tại phiên thảo luận cho thấy giáo dục và giao lưu ngôn ngữ tiếp tục là những cầu nối quan trọng giữa thanh niên hai nước. Bà Lyudmila Aladyshkina, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Herzen, chia sẻ kinh nghiệm đào tạo sinh viên Việt Nam, nhấn mạnh tình bạn không chỉ hình thành trong lớp học mà còn được vun đắp qua các hoạt động văn hóa, lễ hội và sinh hoạt tập thể. Bà giới thiệu các chương trình giảng dạy tiếng Nga tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đồng thời đề xuất tổ chức diễn đàn sư phạm Nga – Việt và tăng cường các dự án nghiên cứu chung trong lĩnh vực giáo dục.

Ông Vyacheslav Kalganov, Quyền Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg thể hiện tình hữu nghị với Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Hai đại diện trẻ của Trường Đại học Sư phạm Herzen cũng chia sẻ những trải nghiệm thực tế về sức mạnh kết nối của ngôn ngữ. Sinh viên Diana Ryzhakova giới thiệu chương trình đào tạo tiếng Việt tại trường, với sự tham gia của giảng viên bản ngữ, các bài giảng về văn hóa Việt Nam và những chuyến thực tập của sinh viên tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Trong khi đó, Natalia Lisochenko, cựu sinh viên Khoa Ngữ văn của trường, kể về 5 tuần giảng dạy tiếng Nga cho học sinh lớp 10 tại một trường nội trú ở tỉnh Điện Biên. Với các em học sinh, những câu tiếng Nga đầu tiên mở ra cơ hội tiếp cận một ngôn ngữ và nền văn hóa mới; còn với cô, chuyến đi giúp cảm nhận rõ hơn cách ngôn ngữ kết nối con người, dù cách xa hàng nghìn cây số.

Từ góc nhìn sinh viên Việt Nam, Trần Mai Tuấn Phong, sinh viên Trường Đại học Quan hệ quốc tế Moskva (MGIMO), cho rằng để trở thành nhịp cầu hữu nghị, sinh viên Việt Nam tại Nga không chỉ cần học tốt tiếng Nga mà còn phải hiểu văn hóa, lịch sử và con người nước sở tại. Anh đề xuất mở rộng các hoạt động giao lưu thường xuyên, tăng cường phối hợp giữa sinh viên, nhà trường và các cơ quan đại diện, đồng thời khẳng định sinh viên cần được nhìn nhận là những chủ thể tích cực trong quan hệ hai nước.

Thạc sĩ Hồ Thanh Bình, Phó Trưởng phòng Nghiên cứu chính sách giáo dục, Viện Chính sách và Chiến lược giáo dục, đề xuất xây dựng các chương trình hợp tác thanh niên thiết thực như phòng thí nghiệm trẻ Việt – Nga, học kỳ dự án chung, vườn ươm khởi nghiệp và mạng lưới cố vấn từ các cựu lưu học sinh. Ông kiến nghị thí điểm Chương trình hành động hợp tác thanh niên Việt – Nga giai đoạn 2027–2029, với các tiêu chí đánh giá kết quả cụ thể.

Trong phần thảo luận mở, các đại biểu đề xuất thành lập nhóm nghiên cứu sinh viên Việt – Nga tham gia các dự án chung, tổ chức Festival Thanh niên Nga – Việt và Ngày Khoa học – Công nghệ trong khuôn khổ Tuần Việt Nam tại Saint Petersburg.

Những chia sẻ và đề xuất tại phiên thảo luận cho thấy thế hệ trẻ không chỉ là người kế thừa truyền thống hữu nghị Việt – Nga mà còn có thể trực tiếp tạo ra những hình thức hợp tác mới, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Sinh viên Việt - Nga cùng thể hiện ca khúc "Thời thanh niên sối nổi" bằng tiếng Nga và tiếng Việt.