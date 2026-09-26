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Văn hóa và món ăn Việt Nam được lan tỏa tại Nhật Bản

Thứ Bảy, 15:07, 26/09/2026
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VOV.VN - Sáng 26/9, tại Tokyo, Nhật Bản, Lễ hội Trung thu và Ẩm thực Việt Nam 2026 đã chính thức khai mạc trong sự mong đợi của Cộng đồng Việt Nam và bản địa, mở đầu cho một chuỗi các hoạt động hấp dẫn.

Đây là lần đầu tiên Lễ hội Trung thu và Ẩm thực Việt Nam được tổ chức tại Nhật Bản. Lễ hội 2026 do Hiệp hội Văn hoá Nghệ thuật truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản, công ty tổ chức sự kiện Rhino Connect của Nhật Bản và công ty iimedia phối hợp tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Điểm nhấn của Lễ hội sẽ là bánh mỳ - món ăn nổi tiếng thế giới của Việt Nam đã được đưa vào từ điển của nhiều nước với tên quốc tế là “banh my”.

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Công sứ Nguyễn Sáu phát biểu tại sự kiện.

Sự thất thường của thời tiết lại một lần nữa chứng tỏ sức hút của Việt Nam tại Nhật Bản. Bất chấp trời mưa lớn, ngay tại thời điểm khai mạc, Lễ hội đã thu hút hàng trăm quan khách Nhật Bản và quốc tế.

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Sáu - Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản nhấn mạnh: “Ngày nay, bánh mỳ và cà phê của Việt Nam ngày càng được yêu thích tại Nhật Bản và trên thế giới. Hôm nay, chúng ta không chỉ thưởng thức bánh mỳ và cà phê mà còn có dịp cảm nhận một phần văn hóa, con người và đất nước Việt Nam. Đặc biệt, Lễ hội được tổ chức đúng vào dịp Trung thu – Tết thiếu nhi của Việt Nam. Hy vọng rằng, qua hoạt động này, các em nhỏ Nhật Bản sẽ hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, còn các em nhỏ Việt Nam tại Nhật Bản sẽ có thêm cơ hội gìn giữ và cảm nhận văn hóa truyền thống”.

Về phần mình, ông Mori Tetsushi – Giám đốc công ty Rhino Connect, đồng thời là Trưởng ban tổ chức sự kiện nhấn mạnh tình cảm đặc biệt của mình đối với món ăn Việt Nam.

“Ý tưởng của chúng tôi rất đơn giản, tập trung vào giá trị vốn có của văn hóa và nghệ thuật ẩm thực Việt Nam. Với ý tưởng và giá trị quý báu đó, chúng ta đã đi đến sự kiện đầu tiên rất đáng kỷ niệm ngày hôm nay. Bản thân tôi rất yêu thích bánh mỳ Việt Nam và nhiều người Nhật cũng rất thích món ăn này. Lễ hội hôm nay sẽ rất thú vị khi người Nhật Bản được cùng người Việt Nam thưởng thức những món ăn Việt Nam mà mình yêu thích”, ông Tetsushi nói.

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Ông Mori Tetsushi - Giám đốc Rhico Connect phát biểu tại sự kiện

Lễ hội sẽ kéo dài đến hết ngày mai tại Công viên trung tâm Shinjyuku ở thủ đô Tokyo, với một điểm nhấn nữa là chương trình đón Trung thu Việt Nam sẽ diễn ra tối nay, hứa hẹn một không gian lung linh, huyền ảo, nơi người Việt Nam một lần nữa hướng về Tổ quốc, còn bạn bè Nhật Bản và quốc tế được cảm nhận sâu hơn về nét đẹp văn hóa Việt Nam. Sự kiện lần đầu tiên này được dự báo là sẽ thu hút khoảng 20.000 người trải nghiệm.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

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Khách Nhật Bản thích thú với các sản phẩm Việt Nam.
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Mặc dù mưa to, sự kiện vẫn thu hút hàng trăm người tham dự ngay trong lễ khai mạc.
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Một tiết mục văn nghệ khai mạc.
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Nghệ thuật truyền thống Việt Nam đồng hành với văn hóa ẩm thực.
Tuấn Nhật, Ngọc Huân/VOV-Tokyo
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