 “Xuân Quê Hương 2023” ấm áp tại New York, Mỹ

Đây là sự kiện được tổ chức trực tiếp lần đầu tiên sau hai năm đón Tết cổ truyền “trực tuyến” do đại dịch Covid-19.

Trong không khí đầm ấm, tình cảm của Tết Cộng đồng - Xuân Quê Hương 2023, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc đã phát biểu, chia sẻ với những khó khăn mà bà con đã gặp phải do dịch bệnh và chúc bà con đón tết truyền thống của dân tộc thật vui, mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã chia sẻ những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong năm 2022 và khẳng định để đất nước ta có vị thế như hôm nay, để quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển tốt đẹp có sự đóng góp vô cùng to lớn của bà con người Việt ở nước ngoài, trong đó có bà con tại New York và các tiểu bang lân cận cùng sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của các bạn Mỹ.

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh Nhà nước Việt Nam luôn dành những chính sách thuận lợi nhất, tình cảm tốt đẹp nhất đối với tất cả bà con cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Các cô, chú, anh, chị, em người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, là máu thịt của dân tộc Việt Nam.

Bà con kiều bào, cán bộ, học sinh, sinh viên rất phấn khởi trước tình hình phát triển của đất nước, lạc quan tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục lập nên những kỳ tích mới trong năm 2023. Cuộc gặp mặt đã góp phần tăng cường gắn kết giữa bà con người Việt ở sở tại với quê hương đất nước, cùng bà con chia sẻ niềm vui, lắng đọng tâm tình, lan tỏa lạc quan, hun đúc lòng tự hào dân tộc và nhân lên niềm tin về tương lai tươi sángvcủa đất nước.

Tết Cộng đồng - “Xuân Quê Hương 2023 năm nay có sự tham gia đông đảo của hơn 500 bà con người Việt tại New York, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut…và các tiểu bang vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, bạn bè người Mỹ ủng hộ Việt Nam và gắn bó với Phái đoàn từ những ngày đầu thành lập, các bạn học sinh sinh viên, cùng toàn thể gia đình cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc và tại thành phố New York./.