Ban Bí thư chuẩn y nhân sự Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Ngày 21/11, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ủy Thái Bình về triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.



Ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Nguyễn Tiến Thành. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Bình đã trao Quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Bình giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, nhiệm kỳ 2015-2020.



Ông Nguyễn Tiến Thành sinh năm 1965, quê ở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông Thành có bằng Cao cấp chính trị, trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.



Trước khi được bầu làm Phó Bí Thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Tiến Thành từng giữ các chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Thái Bình./.