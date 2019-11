Thượng tá Nguyễn Thanh Trường giữ chức Giám đốc Công an Thái Bình

Chiều 12/11, tại trụ sở Công an tỉnh Thái Bình, Bộ Công an tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng Bộ Công an về đảm nhận chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.



Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an và ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Thượng tá Nguyễn Thanh Trường được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.