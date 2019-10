Bí thư Thành ủy Sầm Sơn làm Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa

Tại kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra hôm nay (16/10), sau khi xem xét Tờ trình giới thiệu nhân sự của UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến tặng hoa chúc mừng các cán bộ vừa được bầu bổ sung và miễn nhiệm tại kỳ họp.

Theo đó, ông Mai Xuân Liêm - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Sầm Sơn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Lê Văn Diện - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh được bầu giữ chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Trước đó, HĐND tỉnh đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Thành - nguyên ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy do nghỉ chế độ BHXH. Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với Đại tá Vũ Xuân Hùng - nguyên ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do chuyển công tác.

Thay mặt HĐND tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến chúc mừng các vị được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh và mong rằng ở cương vị mới các cán bộ này sẽ phát huy cao độ năng lực, tinh thần trách nhiệm của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND và cử tri trong tỉnh./.