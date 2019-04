Bình Dương có tân Giám đốc Công an tỉnh

Sáng nay (1/4), tại tỉnh Bình Dương, Lãnh đạo Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm ông Trịnh Ngọc Quyên làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên (trái) làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên (50 tuổi, nguyên quán Ninh Giang, Hải Dương), nguyên Cục phó - Thư ký Thứ trưởng Bộ Công an, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương. Ông Trịnh Ngọc Quyên là Phó Giáo sư- Tiến sĩ chuyên ngành Khoa học an ninh.

Trước đó, Đại tá Nguyễn Hoàng Thao (56 tuổi, quê quán Tân Uyên, Bình Dương), Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đã được Ban Bí thư có quyết định phê chuẩn giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương./.

