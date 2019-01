Bộ trưởng Công an: Tiết kiệm cả nghìn tỷ sau sắp xếp bộ máy

Tham luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra sáng 18/1, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có đề cập yêu cầu, mục tiêu, bản chất của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ gắn với công tác xây dựng Đảng trong lực lượng Công an Nhân dân theo Nghị quyết 18.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm trình bày tham luận tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (Ảnh: Bá Thắng)

Đã từng không có tổng cục trong 36 năm

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, thực hiện sự chỉ đạo, chiến lược về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Bộ Công an đã đề xuất phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Bộ trưởng nhấn mạnh, sự thay đổi trong tư duy, cách làm việc, phương thức làm việc có ý nghĩa rất quan trọng để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy, chứ không chỉ thay đổi về bộ máy. Việc sắp xếp không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ của Bộ nhưng đảm bảo bộ máy tổ chức hoạt động hiệu quả. Để thực hiện cách làm này, chúng tôi đặt ra 2 việc lớn: là không tổ chức cấp trung gian và đưa lực lượng chính quy xuống cơ sở.

Nói về việc không tổ chức cấp trung gian - tổng cục, theo ông Tô Lâm, trong 72 năm hình thành và phát triển, một nửa thời gian trên Bộ Công an có tổng cục, và một nửa thời gian không có tổng cục. Cơ cấu Tổng cục có nguồn từ chủ trương xây dựng đơn vị nòng cốt để tách 2 Bộ: Bộ An ninh và Bộ Công an phụ trách lực lượng Cảnh sát.

“Trong quá trình cải cách, đã có lúc Bộ Công an có 8 tổng cục, rồi thu gọn lại thành 6 tổng cục. Ở địa phương, Ban chỉ huy An ninh, Ban chỉ huy cảnh sát của 2 Tổng cục này được thực hiện mấy năm nhưng thấy quá cồng kềnh, phức tạp nên đã phải giải tán. Cuối cùng chỉ còn Bộ là còn cấp Tổng cục”. Tuy nhiên, theo ông Tô Lâm đây là cấp trung gian, không phải cấp hành chính nên không quan hệ được với cấp Bộ, ngành, địa phương, không chỉ đạo được kể cả địa phương.

Ông Tô Lâm cũng cho biết, việc tăng cường lực lượng bám sát cơ sở có ý nghĩa quan trọng bởi mọi vấn đề về an ninh trật tự đều xuất phát từ cơ sở. Do đó, nếu lực lượng công an cùng cấp ủy chính quyền cơ sở tập trung chủ động giải quyết ngay những bức xúc, mâu thuẫn, khó khăn của dân, xóa bỏ mọi điều kiện nảy sinh tội phạm từ cơ sở sẽ góp phần không để hình thành những vụ án hình sự.

Tiết kiệm 1.000 tỷ sau khi sắp xếp bộ máy

Về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ, ông Tô Lâm cho biết, trên cơ sở nghiên cứu kết quả Đề án 106 về sắp xếp bộ máy nhằm giải quyết 2 vấn đề cốt lõi: bỏ cấp trung gian và tăng cường cấp cơ sở, Đảng uỷ Công an Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị Nghị quyết 22 tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tham mưu đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định 01 về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức Bộ Công an.

Theo đó, ở địa phương tổ chức công an 4 cấp chính quy, và bước đầu bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã.

Việc sắp xếp bố trí cán bộ cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu công tác, thực hiện nghiêm nguyên tắc Giám đốc Công an tỉnh, trưởng công an cấp huyện không phải người địa phương.

Ông Tô Lâm cũng cho biết, theo thông báo của Bộ Tài chính, việc sắp xếp bộ máy của Bộ Công an đã tiết kiệm 1.000 tỷ đồng, không chỉ là hiệu quả về mặt kinh tế, mà quan trọng hơn là việc sắp xếp bộ máy và nguồn lực đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Cũng theo ông Tô Lâm, tổ chức bộ máy mới đi vào hoạt động đã đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, không gây gián đoạn, xáo trộn trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của công an các cấp, không để một ngày, một giờ nào nhân dân không được phục vụ.

Để có được những kết quả bước đầu, quá trình thực hiện, ngành Công an phải giải quyết không ít khó khăn. Quá trình sắp xếp phát sinh bất cập về cơ sở pháp lý, nếu giải quyết không khéo sẽ trở thành vấn đề cản trở, chậm triển khai. Việc bố trí, sắp xếp, thu gọn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy gặp rất nhiều khó khăn vì bộ máy lớn. Việc thực hiện chế độ chính sách, ổn định tư tưởng, tâm tư tình cảm cho cán bộ chiến sĩ ở những đơn vị sắp xếp, giải thể. Ở những đơn vị mới, với cách tư duy mới, khi chuyển đổi ngay vào mô hình đó cũng gặp không ít khó khăn.

Thông tin tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho biết, nhằm đảm bảo tốt nhân sự công an tham gia cấp uỷ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, trong giai đoạn 2019-2020, khoảng 55 Giám đốc Công an tỉnh được chuẩn bị tốt để chuẩn bị cho tổ chức Đại hội các cấp, sẽ tiến hành từ đầu 2020./.

“Giảm 3.000-5.000 vụ án mỗi năm đồng nghĩa mỗi năm ít nhất bằng ấy gia đình không có người đi tù và cũng bằng ấy gia đình không có người bị hại, đồng thời còn giảm được cả trại giam, cán bộ và rất nhiều vấn đề khác”, ông Tô Lâm nói về mục tiêu giảm 5% tỷ lệ tội phạm đến đến năm 2020.