Cần Thơ điều động chủ tịch quận để xảy ra sai phạm về quản lý đất đai

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an vừa quyết định điều động Đại tá Lê Tấn Tới, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu giữ chức vụ Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an