Chính thức tước danh hiệu công an nhân dân thượng tá dùng bằng giả

Sáng nay (18/11), Đại tá Bùi Xuân Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu xác nhận với VOV, ngày 13/11/2019, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định kỷ luật Thượng tá Thái Đình Hoài, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu bằng hình thức tước danh hiệu công an nhân dân.

Đại tá Bùi Xuân Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu xác nhận với VOV về việc tước danh hiệu công an nhân dân của thượng tá Thái Đình Hoài.

Hiện nay, Công an tỉnh Lai Châu cũng đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về công tác đảng để trình cơ quan thầm quyền xem xét. Do khi vi phạm ông Hoài là ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Công an tỉnh, Bí thư Chi bộ Phòng Cảnh sát kinh tế nên đơn vị phải báo cáo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến xử lý đối với vi phạm của đảng viên và việc đề nghị kỷ luật cũng sẽ ở mức cao nhất là khai trừ khỏi đảng.

Như tin đã đưa, sau khi nhận được đơn tố giác của công dân và sự vào cuộc của cơ quan truyền thông về việc ông Thái Đình Hoài, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) sử dụng bằng THPT giả để vào ngành công an và tiến thân, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã cử tổ công tác về quê ông Hoài để xác minh.

Qua làm việc với sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, tổ công tác đã xác định, trong kỳ thi tốt nghiệp bổ túc THPT tổ chức năm 1994, không có thí sinh nào tên Thái Đình Hoài. Trong danh sách cấp phát bằng tốt nghiệp năm đó cũng không ai có tên Thái Đình Hoài. Do đó, bằng tốt nghiệp bổ túc THPT mà ông Hoài sử dụng để vào công tác trong ngành Công an là bằng giả.

Ông Thái Đình Hoài, sinh ngày 15/5/1976, quê quán tại xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Năm 1996, ông Hoài đi lính nghĩa vụ tại Công an tỉnh Lai Châu cũ, sau đó được tuyển vào ngành công an, công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh.

Tới năm 2004, chia tách hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên, ông Hoài được điều động lên công tác tại Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu. Trong giai đoạn 2004 - 2009, ông Hoài theo học lớp Đại học Cảnh sát, hệ tại chức.

Năm 2008, ông Hoài được điều động sang công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Lai Châu. Tại đây, ông Hoài được bổ nhiệm các chức danh: Đội phó, Đội trưởng, được quy hoạch Phó Trưởng phòng; sau đó được bổ nhiệm Phó trưởng Phòng PC03.