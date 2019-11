Công an Lai Châu đề nghị cho ra khỏi ngành Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế

Sáng 12/11, Công an tỉnh Lai Châu đã chính thức xác nhận thông tin với báo chí về việc Thượng tá Thái Đình Hoài, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế sử dụng văn bằng giả để vào lực lượng Công an nhân dân.

Theo đó, Công an tỉnh Lai Châu đã có văn bản đề nghị Bộ Công an cho ra khỏi ngành và đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tỉnh ủy Lai Châu có kỷ luật cao nhất về mặt Đảng đối với ông Thái Đình Hoài.

Đại tá Bùi Xuân Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu trả lời phóng viên.

Đại tá Bùi Xuân Phong, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu khẳng định, ngay khi nhận được đơn thư tố cáo vào giữa tháng 9 vừa qua về việc Thượng tá Thái Đình Hoài sử dụng bằng cấp 3 giả để vào lực lượng Công an nhân dân, đơn vị đã đình chỉ công tác đối với ông Hoài để xử lý theo quy định của pháp luật.



Ngày 8/11, đơn vị đã giao nhiệm vụ cho tổ công tác do Thượng tá Cao Thế Quang, Phó trưởng phòng PX 03 làm tổ trưởng về xác minh tại Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An.

Thượng tá Cao Thế Quang cho biết, qua rà soát và đối chiếu danh sách thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp bổ túc trung học tại điểm thi Vinh năm 1994, thì không có tên thí sinh nào tên Thái Đình Hoài: “Danh sách cấp phát bằng tốt nghiệp của năm 1994 không có tên đồng chí Thái Đình Hoài. Bản sao bằng tốt nghiệp phổ thông trung học hệ bổ túc lưu tại phòng tổ chức cán bộ, cũng như hồ sơ cán bộ của đồng chí Hoài khẳng định bằng này là không hợp pháp. Chúng tôi đã so sánh mẫu dấu ở bản photo với mẫu dấu lưu tại Sở Giáo dục và Đào tạo của năm 1994, thì thấy hai mẫu dấu này có sự khác nhau, không trùng khớp về nội dung và hình thức”.

Trước câu hỏi của báo chí về việc có hay không thông tin cho rằng, giai đoạn 2015-2017 đã có đơn thư gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tố cáo việc Thượng tá Hoài sử dụng văn bằng giả để tiến thân và do là người thân của nguyên Giám đốc công an tỉnh nên được bao che, nâng đỡ? Đại tá Bùi Xuân Phong khẳng định, Ban giám đốc những năm đó không nhận được đơn thư nào như vậy và quá trình đề bạt, bổ nhiệm ông Hoài từ vị trí Đội trưởng, Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng và quy hoạch chức danh Phó Giám đốc giai đoạn 2016-2021 đều đảm bảo quy trình.

“Về mặt hình thức, đồng chí Hoài đúng là cháu của nguyên Giám Đốc Công an tỉnh, nhưng không phải vì việc đó mà chúng ta có thể nâng đỡ. Chúng tôi có thể khẳng định, đến thời điểm này, chúng tôi chưa có căn cứ để thấy rằng đồng chí Giám Đốc công an tỉnh vì cá nhân mà nâng đỡ. Tất cả đều do tập thể Ban thường vụ, Ban Giám đốc, Ban chấp hành của Đảng ủy Công an tỉnh quyết định đối với cán bộ thuộc thẩm quyền của mình”, ông Phong cho biết.

PV VOV cũng trao đổi với Thiếu tướng Lê Văn Bảy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Ông Bảy cho biết, Thượng tá Thái Đình Hoài đúng là cháu của mình, song do bản thân đi chiến đấu, công tác rời xa quê hương 41 năm, khi đó Hoài còn nhỏ nên không biết việc Thượng tá Hoài dùng bằng giả để vào lực lượng.

Qua vụ việc này, Công an tỉnh Lai Châu khẳng định quan điểm cá nhân nào sai phạm đều phải xử lý, không dung túng với bất cứ trường hợp nào, không có trường hợp ngoại lệ. Sau khi có quyết định của Bộ Công an và của Tỉnh ủy Lai Châu về việc Thượng tá Thái Đình Hoài sử dụng văn bằng cấp 3 giả để vào lực lượng công an nhân dân, đơn vị sẽ giao cho đơn vị chức năng xem xét tiếp đây là hành vi mua, hay thay đổi bằng giả để có những bước xử lý hình sự tiếp theo”./.