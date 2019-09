Công an tỉnh Hà Nam có tân Phó Giám đốc

Sáng 18/9, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm cán bộ.



Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Lê Văn Tuấn

Tại buổi công bố, thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đỗ Xuân Ngọc, Phó Cục trưởng, Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Lê Văn Tuấn - Trưởng Công an huyện Kim Bảng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Chúc mừng Thượng tá Lê Văn Tuấn nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Nguyễn Văn Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh trên cương vị mới, Thượng tá Lê Văn Tuấn tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác cùng Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Nhận nhiệm vụ mới, Thượng tá Lê Văn Tuấn hứa quyết tâm trong thời gian tới sẽ nỗ lực phấn đấu, kế thừa những kinh nghiệm, thành quả của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm cùng tập thể CBCS Công an tỉnh đã đạt được qua các thời kỳ; đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh và toàn lực lượng Công an tỉnh Hà Nam hoàn xuất sắc nhiệm vụ được giao./.