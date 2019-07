Giám đốc Công an Vĩnh Long được điều động làm Giám đốc Công an Đồng Tháp

Cục tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn nghỉ công tác chờ hưu; điều động Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đến nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp; đồng thời thông báo quyết định điều động đối với Đại tá Đoàn Minh Lý, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đến nhận công tác, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu (phải) được điều động làm Giám đốc Công an Đồng Tháp.

Tại buổi lễ đã công bố quyết định tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Chủ tịch nước đối với Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì đối với Đại tá Lê Trung Hải và Đại tá Lê Văn Bé Sáu, cùng nguyên là Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp vì có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến, đóng góp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn trên các lĩnh vực công tác đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương; đồng thời yêu cầu, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, trên cương vị công tác mới cùng với Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác./.