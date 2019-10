Đại tá Lê Nguyên Trường làm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hải Phòng

Công an TP Hải Phòng ngày 30/10 thông tin, chiều 2910, Công an thành phố tổ chức buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hải Phòng.

Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố trao quyết định bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với Đại tá Lê Nguyên Trường.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP Hải Phòng đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc Công an TP được bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hải Phòng.

Ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác, cống hiến, phục vụ liên tục trong ngành hơn 30 năm qua của Đại tá Lê Nguyên Trường, Giám đốc Công an TP Hải Phòng mong muốn trên cương vị công tác mới, Đại tá Lê Nguyên Trường tiếp tục phát huy cao nhất năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ban giám đốc và toàn lực lượng CATP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Nguyên Trường bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng giao trọng trách của lãnh đạo Bộ Công an, khẳng định sẽ tiếp tục cùng tập thể Ban Giám đốc, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội thành phố, vì cuộc sống bình yên của nhân dân./.